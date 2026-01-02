'Открою вам один секрет'. Коллега Василия Зинкевича рассказал неожиданную правду об одном из самых загадочных певцов эстрады ХХ века

Василий Зинкевич – гениальный украинский артист, однако имеет непредсказуемый характер и аэрофобию, из-за которой не летает самолетами. Об этом рассказал известный украинский музыкант Василий Попадюк, который знаком с Василием Ивановичем с детства.

По словам музыканта, он несколько раз подумал бы перед тем, как брать на себя организацию концертов Зинкевича, ведь решения и договоренности артиста могут меняться в любой момент. В то же время, подчеркивает Попадюк в интервью OBOZ.UA, за гениальность Зинкевичу можно простить все сложности.

"Дядя Вася – это очень интересный человек, – рассказывает Василий Попадюк. – Я его помню еще с детства, он дружил с моим отцом (Василий Попадюк-старший – известный свирельщик, был участником хора им. Григория Веревки, руководил знаменитыми "Троистыми музыкантами". – Ред.). Помню, как папа завел меня к нему в гримерку – я был мал и просто остолбенел. Увидел "нарисованного дядю" – он был в сценическом гриме. Для меня это стало шоком, который запомнился на всю жизнь. Мы и сейчас с господином Василием очень хорошо общаемся. У нас бывали совместные концерты в Украине, в Канаде и США – нет, к сожалению, он не летает. Не то чтобы не любит – он принципиально не летает самолетами, у него фобия".

Как рассказывает Василий Попадюк, общение с Василием Зинкевичем оставляет после себя сильное впечатление: это человек непредсказуемый и одновременно настоящий талант, с которым даже простой телефонный разговор может превратиться в часовое общение: "Это человек очень неординарный. Он может сказать: "Все, встретимся в Торонто" – и ты уже заранее знаешь, что этого никогда не будет. Или: "Сделаем совместные концерты в Америке" – и ты снова понимаешь, что нет (смеется). Он такой, знаете, немножко фантазер. Но при этом чрезвычайно интересный и очень талантливый. Настоящее сокровище Украины. Я, кстати, не люблю длинные телефонные разговоры – больше переписываюсь в мессенджерах. Но открою вам еще один секрет: если позвонить Василию Зинкевичу, то разговор продлится минимум три с половиной часа. Можно поставить телефон на громкую связь, сварить борщ, еще что-то сделать – Василий Иванович очень любит говорить".

Попадюк подтверждает известную информацию о том, что с Зинкевичем непросто договариваться о выступлениях: "Но это реально. Мы имели совместные концерты во Дворце "Украина", их организовывал Юрий Квеленков – бывший продюсер и экс-супруг Екатерины Бужинской. Юрий знает, как к нему позвонить и что сказать. Есть круг людей, которых Василий Иванович слышит и к которым прислушивается. Если бы я организовывал ему концерты, то, честно говоря, очень бы переживал – потому что он человек непредсказуемый, решения и договоренности могут измениться в любой момент. Но думаю, что мне он бы не отказал. Просто в Украине я не занимаюсь организацией концертов, а в Канаду он не приедет. Он гениальный, очень классный, и за это ему можно простить все остальные сложности".

"На самом деле он родился 30 апреля, а не 1 мая, – рассказал в интервью OBOZ.UA Дмитрий Гершензон. – Просто в те времена – 1945 год – его мама почему-то решила записать на день позже. И вот каждое 1 мая, еще до эпохи мобильных телефонов, когда были только стационарные, мы пытались дозвониться, поздравить. А вдруг возьмет трубку? Никогда! Еще когда была жива его мама, он прятался в деревне. Ну вот такое у него отношение к своему дню рождения".

