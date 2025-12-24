'Это вера в приметы'. Коллега Василия Зинкевича раскрыла неожиданный факт из его биографии и объяснила, почему певец игнорирует знаковые предложения

Легендарного украинского артиста Василия Зинкевича называют одним из самых закрытых в профессиональной среде. Он редко появляется на публичных мероприятиях и очень разборчиво относится к приглашениям на выступления. Продюсер и главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева поделилась догадками, почему так происходит.

По словам режиссера, артист также принципиально не участвует в концертах памяти – даже тогда, когда речь идет о чествовании близких друзей. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Анжела Норбоева говорит, что причины такого решения доподлинно неизвестны: "Согласна, договариваться с Василием Зинкевичем действительно трудно. Мне сложно сказать, в чем причина, но известно, что он очень избирательно относится к приглашениям. Например, он никогда не участвует в концертах памяти – даже если речь идет о его друзьях. Почему-то у него есть такой принцип. Возможно, это какая-то вера в приметы – не знаю. В то же время на "Шлягере" он был очень много раз. У него даже был отдельный блок, он закрывал концерты".

"На самом деле он родился 30 апреля, а не 1 мая, – рассказал в интервью OBOZ.UA Дмитрий Гершензон. – Просто в те времена – 1945 год – его мама почему-то решила записать на день позже. И вот каждое 1 мая, еще до эпохи мобильных телефонов, когда были только стационарные, мы пытались дозвониться, поздравить. А вдруг возьмет трубку? Никогда! Еще когда была жива его мама, он прятался в деревне. Ну вот такое у него отношение к своему дню рождения".

