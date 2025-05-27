Валевская рассекретила имя 50-летнего возлюбленного и объяснила, почему закрывает его лицо смайликами

Украинская певица Наталья Валевская едва ли не впервые после развода с мужем поделилась подробностями личной жизни. Артистка рассказала о своем новом романе, а также назвала имя избранника.

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Его зовут Андрей, ему 50 лет, и он – непубличная личность, которая не стремится быть в центре внимания. Именно поэтому Валевская продолжает скрывать его лицо на фотографиях, закрывая его смайликами, призналась она в интервью Славе Демину.

По словам певицы, эти отношения стали для нее новым этапом после непростого развода. Звезда отметила, что их роман длится уже некоторое время и прошел несколько важных стадий развития. Валевская откровенно признается, что это были не только моменты романтики, но и периоды кризисов и конфликтов, которые они смогли преодолеть вместе.

"Мы прошли три стадии любви. Первый – конфетно-букетный период, когда ты идеализируешь человека, видишь в нем только самые положительные качества и не видишь той теневой стороны, которая каким-либо образом, когда уже гормоны и чувство влюбленности спадают, проявится. Тогда ты видишь уже и тень, которая вылезает. И тогда что нужно делать? Притираться. На второй стадии все и расходятся, расстаются... Потому что они думают, что ее не будет. Все будут проходить вторую стадию. У нас была вторая стадия, нужно же лидерство отвоевать, кто руководит всем этим. Здесь нет того, кто руководит. В отношениях есть "мы", а не "я". Люди, учите эту психологию", – рассказала Валевская.

Артистка убеждена, что настоящая любовь – это не только об эмоциях, но и о психологической зрелости. По ее словам, отношения с Андреем именно такие: глубокие, искренние, с желанием строить что-то настоящее. Несмотря на это, Наталья признается, что не загадывает наперед, завершатся ли они свадьбой.

"Я хочу просто быть счастливой в этих отношениях. Я не могу быть уверенной, что это любовь на всю жизнь, потому что люди меняются каждые 7 лет. Я надеюсь, что это до конца жизни, а не как у моих коллег – по 7-8 мужчин. Я семейный человек. У меня не было ее в детстве, я хочу нормальную здоровую семью", – пояснила она.

Звезда также прокомментировала, почему до сих пор не публикует снимки с любимым. По ее словам, это принципиальная позиция Андрея, который не желает быть частью публичного пространства. Именно поэтому на всех совместных фото Валевская закрывает лицо мужчины эмодзи. Однако, как отмечает Наталья, это никоим образом не свидетельствует о нестабильности их союза – наоборот, пара уже научилась взаимному доверию.

Напомним, что Наталья Валевская была замужем за продюсером Владимиром Пригладем на протяжении 18 лет. В целом пара прожила вместе 20 лет. О разводе певица объявила в июне 2022 года, но впоследствии отметила, что они с бывшим мужем остались в хороших отношениях. В этом браке детей не было. В 2019 году Валевская даже перенесла операцию ради будущего материнства, однако впоследствии призналась, что стать мамой ей так и не удалось.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Валевская шокировала причиной, почему исчезла из инфопространства на два года после развода. Ее молчание было сознательным – не из-за обиды, а из-за потребности наполнить внутренний ресурс.

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