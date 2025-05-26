"Имею неизлечимые болезни": Наталья Валевская шокировала причиной, почему исчезла из инфопространства на два года
После почти двухлетнего молчания украинская певица Наталья Валевская впервые рассказала, почему исчезла из публичного пространства. Она призналась, что причиной стал серьезный кризис после развода с бывшим продюсером Владимиром Пригладем в 2022 году, а также возникшие на этом фоне проблемы со здоровьем.
Валевская рассказала в интервью Славе Демину, что после развода пришлось переосмыслить всю жизнь. Ее молчание было сознательным – не из-за обиды, а из-за потребности наполнить внутренний ресурс: "Сосуд сначала надо наполнить прежде чем давать кому-то что-то. Просто так поболтать не в ресурсе не интересно, потому что это истощит тех, кто будет смотреть".
Певица отметила, что ей также нужно избегать стресса из-за неизлечимых болезней. "Мне нельзя стрессов, надо было стабилизировать организм. Все системы полетели: эндокринная, иммунная... – отметила артистка. – Я теперь имею несколько неизлечимых болезней – "сокровище" после 19 лет совместной жизни".
Она продолжает лечение и живет по новым правилам: "У меня проблемы со щитовидной железой. Если я не принимаю гормоны, то становлюсь не собой, а зверем".
Процесс восстановления после развода был длительным. "3-4 месяца – это очень мало. Нужно минимум полгода, чтобы по полкам все разложить. Боль мешает меняться", – поделилась артистка.
В разговоре Наталья Валевская также впервые публично рассказала о личной трагедии – аборте, который сделала в начале 2000-х. По ее словам, она забеременела и хотела оставить ребенка, однако ее тогдашний партнер не поддержал: "Я забеременела и сказала ему, что хочу оставить этого ребенка и хочу стать мамой. Поскольку на тот момент господин Владимир не имел финансового положения, по его мнению, то он абьюзивным методом дожал до такой степени, что я все же приняла решение, что в таких условиях ребенок родиться не может. Это не любовь. Там, где заставляют избавиться от ребенка, – это не любовь. Это удовлетворение своих собственных потребностей".
Певица откровенно признает, что решение сделать аборт было ее: "Каждый человек несет ответственность за свою жизнь. Если его поступки привели к определенным последствиям, это потому что когда-то он принял неправильное решение. Ничего не оправдывает твои решения. Я понимаю, нет опыта, давление, незрелость, но это я приняла решение в тот момент, когда могла сказать "иди на х*й. Я оставляю этого ребенка".
После этого она долго оставалась эмоционально закрытой. Еще в 2019 году Валевская решилась на операцию, чтобы иметь возможность родить в будущем. Она не скрывает: это был сознательный шаг ради мечты стать мамой.
Сегодня сердце Валевской снова занято. Ее новый избранник – старше и, по ее словам, значительно мудрее. Однако личность мужчины певица держит в тайне по его желанию.
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