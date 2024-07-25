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В стиле "Бриджертонов": Дженнифер Лопес отпраздновала свое 55-летие без Бена Аффлека. Фото и видео

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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В стиле 'Бриджертонов': Дженнифер Лопес отпраздновала свое 55-летие без Бена Аффлека. Фото и видео

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 24 июля свой день рождения в кругу друзей и близких, но без мужа Бена Аффлека. Она устроила настоящий королевский бал в стиле сериала "Бриджертоны" на свое 55-летие.

Видео дня

Джей Ло опубликовала в Instagram нарезку кадров с вечеринки, куда попали бальные танцы, оркестр, сидевший с париками в стиле Средневековья, задувание свечей и несколько фото с того дня. Все видео сопровождал саундтрек "Бриджертонов" Archer Marsh – Give Me Everything.

"Дорогой мой читатель... И великолепный вечер был проведен для всех", – подписала его певица. Первое предложение, похоже, было отсылкой к тем годам, когда люди писали письма друг другу.

Певица также поблагодарила всех за поздравление огромным постом в соцсети: "Всю прошлую ночь и сегодня утром я видела все ваши поздравления с днем рождения, красивые видео и посты со всего мира. Я смеялась, улыбалась, проливала слезы, а когда увидела билборд на Таймс-Сквер, я была полностью потрясена. У меня действительно лучшие, самые удивительные поклонники в мире. Я никогда не смогу выразить, насколько я тронута и насколько невероятно счастлива, что все вы являетесь частью моей жизни. Благодарю вас".

В стиле "Бриджертонов": Дженнифер Лопес отпраздновала свое 55-летие без Бена Аффлека. Фото и видео

Впоследствии она добавила, что очень любит своих фанатов и близких, а также решила поблагодарить за поддержку: "Трудно поверить, что мы провели все это время вместе. Забавно, когда я сижу здесь, размышляя о самом необычном путешествии, я все еще чувствую себя той же девушкой, начинавшей такой полной энергии и бравады, такой готовой покорить весь мир извне, и одновременно такой нежной, хрупкой, иногда испуганной, но всегда полной любви внутри. У меня так много любви к вам. Я хочу, чтобы в мой день рождения вы знали, что вы – мой самый большой подарок. Кроме моей семьи и друзей, вы всегда были рядом со мной и в хорошие времена, и в трудные времена. Я всегда могу на вас положиться. И я хочу, чтобы вы знали, что вы всегда можете положиться на меня. Благодарю вас за вашу заботу, понимание, верность и, самое главное, за вашу любовь".

В стиле "Бриджертонов": Дженнифер Лопес отпраздновала свое 55-летие без Бена Аффлека. Фото и видео

Среди гостей на дне рождения была мама Джей Ло Гвадалупе Родригес, также появившаяся на вечеринке в соответствующем королевском дресс-коде. Однако на кадры видео не попал (экс)муж артистки Бен Аффлек, что еще раз подтверждает догадки фанатов об их разрыве.

В стиле "Бриджертонов": Дженнифер Лопес отпраздновала свое 55-летие без Бена Аффлека. Фото и видео

Более того, даже вторую годовщину брака пара отпраздновала отдельно друг от друга. Этот день певица провела в Нью-Йорке, в то время как 51-летний продюсер остался в Лос-Анджелесе.

В стиле "Бриджертонов": Дженнифер Лопес отпраздновала свое 55-летие без Бена Аффлека. Фото и видео

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