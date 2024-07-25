В стиле 'Бриджертонов': Дженнифер Лопес отпраздновала свое 55-летие без Бена Аффлека. Фото и видео

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 24 июля свой день рождения в кругу друзей и близких, но без мужа Бена Аффлека. Она устроила настоящий королевский бал в стиле сериала "Бриджертоны" на свое 55-летие.

Видео дня

Джей Ло опубликовала в Instagram нарезку кадров с вечеринки, куда попали бальные танцы, оркестр, сидевший с париками в стиле Средневековья, задувание свечей и несколько фото с того дня. Все видео сопровождал саундтрек "Бриджертонов" Archer Marsh – Give Me Everything.

"Дорогой мой читатель... И великолепный вечер был проведен для всех", – подписала его певица. Первое предложение, похоже, было отсылкой к тем годам, когда люди писали письма друг другу.

Певица также поблагодарила всех за поздравление огромным постом в соцсети: "Всю прошлую ночь и сегодня утром я видела все ваши поздравления с днем рождения, красивые видео и посты со всего мира. Я смеялась, улыбалась, проливала слезы, а когда увидела билборд на Таймс-Сквер, я была полностью потрясена. У меня действительно лучшие, самые удивительные поклонники в мире. Я никогда не смогу выразить, насколько я тронута и насколько невероятно счастлива, что все вы являетесь частью моей жизни. Благодарю вас".

Впоследствии она добавила, что очень любит своих фанатов и близких, а также решила поблагодарить за поддержку: "Трудно поверить, что мы провели все это время вместе. Забавно, когда я сижу здесь, размышляя о самом необычном путешествии, я все еще чувствую себя той же девушкой, начинавшей такой полной энергии и бравады, такой готовой покорить весь мир извне, и одновременно такой нежной, хрупкой, иногда испуганной, но всегда полной любви внутри. У меня так много любви к вам. Я хочу, чтобы в мой день рождения вы знали, что вы – мой самый большой подарок. Кроме моей семьи и друзей, вы всегда были рядом со мной и в хорошие времена, и в трудные времена. Я всегда могу на вас положиться. И я хочу, чтобы вы знали, что вы всегда можете положиться на меня. Благодарю вас за вашу заботу, понимание, верность и, самое главное, за вашу любовь".

Среди гостей на дне рождения была мама Джей Ло Гвадалупе Родригес, также появившаяся на вечеринке в соответствующем королевском дресс-коде. Однако на кадры видео не попал (экс)муж артистки Бен Аффлек, что еще раз подтверждает догадки фанатов об их разрыве.

Более того, даже вторую годовщину брака пара отпраздновала отдельно друг от друга. Этот день певица провела в Нью-Йорке, в то время как 51-летний продюсер остался в Лос-Анджелесе.

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