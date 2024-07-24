УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
4 минуты
618
Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая 24 июля отмечает свое 54-летие, удивляет фанатов молодым внешним видом. Получив свой момент славы в 90-х годах, она мгновенно стала узнаваемым лицом – мало что изменилось за последние три десятилетия.

Видео дня

И хотя может показаться, что такой внешний вид – это результат генетики или пластических операций, на самом же деле своими секретами красоты Лопес называет строгую диету, интенсивные тренировки и четкий график сна. Daily Mail собрали подборку фото артистки, чтобы увидеть, как она изменилась за годы карьеры.

1994 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

В 1994-м 24-летняя латиноамериканская певица продемонстрировала свои вьющиеся косы, позволив им естественно спадать на плечи. Она приняла свои ангельские черты лица и позволила своей мягкой коже, полным губам и темным глазам говорить за себя, добавив в образ незначительное количество макияжа.

1996 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

Естественные кудри превратились в прямые пряди. В 1996 году 26-летняя танцовщица начала создавать свой фирменный образ, поскольку она не только изменила прическу, но и начала укладывать брови в форме арки. До сих пор не экспериментируя со своим гламурным внешним видом, Дженнифер выглядела так же молодо, как и раньше.

2001 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

В 2001 году Дженнифер добилась невероятного успеха среди представительниц шоубиза и музыкальной индустрии. Тогда она стала первой женщиной, фильм и альбом которой занимали первые строчки рейтингов. С ее огромным признанием пришла трансформация: Лопес отстригла свои пряди, покрасила их в светлый цвет, сделав кудри. В этом году Джей Ло также поэкспериментировала с новым макияжем и перешла к тенденции "банановое лицо", осветив зону вокруг глаз.

2007 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

В 2007 году американская актриса признала, что меньше – это лучше. Она осталась верна себе и провела год, посещая мероприятия с более естественным гламурным макияжем. С подтянутыми чертами лица и гладким лбом Дженнифер в свои 37 лет выглядела великолепно.

2010 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

Артистка вошла в свои 40 лет с темными смоки-айс. И хотя челка, возможно, подходила ее загорелой коже, она заставила ее выглядеть немного старше, чем раньше. Но несмотря на сомнительную прическу, Дженнифер оставалась одной из самых известных красавиц Голливуда.

2015 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

В 2015 году Лопес исполнилось 45. Звезда продолжила экспериментировать с разнообразными макияжами и модными заявлениями. Тогда певица рассказала, что еще одна привычка, которая бросает вызов возрасту – поддерживать кожу в лучшем состоянии. С 20 лет она соблюдает строгий режим и избегает пребывания на солнце. "Я никогда не ложусь спать, не сняв макияж, [и использую] ночные кремы, чтобы поддерживать кожу увлажненной", – однажды рассказала знаменитость.

"Я всегда, всегда умываю лицо после тренировки. Это помогает поддерживать мои поры чистыми, а кожу здоровой. Я не пью, не курю и не употребляю кофеин. Это действительно разрушает вашу кожу, когда вы стареете", – добавила она.

2018 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

В свои 48 лет Джей Ло начала хвастаться завидной фигурой в облегающих платьях. В интервью для журнала People певица рассказала, что пытается придерживаться низкокалорийной диеты. На завтрак Лопес ест ягодный смузи, обед обычно представляет собой салат из овощей, а вечером Дженнифер ест запеченную курицу. Кроме того, звезда рассказала, что обожает здоровые перекусы, но и не отказывает себе в сладеньком.

2020 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

Когда актрисе исполнилось 50, все больше и больше поклонников стали обвинять ее в использовании ботокса. В 2020 году один из фанатов заявил в соцсетях, что молодое сияние Лопес является результатом инъекций ботокса, размывающих морщины. Но певица поспешила опровергнуть слухи: "В миллионный раз... Я никогда не делала ботокс, инъекции или операции!".

2022 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

В 2022 году Дженнифер назвала сон своим секретом успеха. В течение многих лет актриса была непоколебима, что минимум семь часов сна действуют эффективнее, чем любой дорогой увлажняющий крем, и это ключевая часть ее секрета красоты. "Мы не ценим сон. Мы ценим упорную работу – и, правда, никто не втягивается в эту крысиную гонку больше, чем я", – поделилась Джей Ло в соцсетях.

2024 год

Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

Дженнифер доказала, что строгий распорядок дня и хороший сон могут каждый год творить чудеса со стареющей кожей. Ее жизнь почти параллельна: в прошлом она была обручена с Беном Аффлеком, а теперь вышла за него замуж; когда-то ее карьера шла ввысь, а сейчас она все еще на вершине. Певица соблюдает свой интенсивный режим, играет, поет и выступает по всему миру.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли восхищали фанатов общим появлением на премьере "Дедпул и Росомаха".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!