Застыла во времени. Как изменилась именинница Дженнифер Лопес и в чем секрет ее красоты

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая 24 июля отмечает свое 54-летие, удивляет фанатов молодым внешним видом. Получив свой момент славы в 90-х годах, она мгновенно стала узнаваемым лицом – мало что изменилось за последние три десятилетия.

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И хотя может показаться, что такой внешний вид – это результат генетики или пластических операций, на самом же деле своими секретами красоты Лопес называет строгую диету, интенсивные тренировки и четкий график сна. Daily Mail собрали подборку фото артистки, чтобы увидеть, как она изменилась за годы карьеры.

1994 год

В 1994-м 24-летняя латиноамериканская певица продемонстрировала свои вьющиеся косы, позволив им естественно спадать на плечи. Она приняла свои ангельские черты лица и позволила своей мягкой коже, полным губам и темным глазам говорить за себя, добавив в образ незначительное количество макияжа.

1996 год

Естественные кудри превратились в прямые пряди. В 1996 году 26-летняя танцовщица начала создавать свой фирменный образ, поскольку она не только изменила прическу, но и начала укладывать брови в форме арки. До сих пор не экспериментируя со своим гламурным внешним видом, Дженнифер выглядела так же молодо, как и раньше.

2001 год

В 2001 году Дженнифер добилась невероятного успеха среди представительниц шоубиза и музыкальной индустрии. Тогда она стала первой женщиной, фильм и альбом которой занимали первые строчки рейтингов. С ее огромным признанием пришла трансформация: Лопес отстригла свои пряди, покрасила их в светлый цвет, сделав кудри. В этом году Джей Ло также поэкспериментировала с новым макияжем и перешла к тенденции "банановое лицо", осветив зону вокруг глаз.

2007 год

В 2007 году американская актриса признала, что меньше – это лучше. Она осталась верна себе и провела год, посещая мероприятия с более естественным гламурным макияжем. С подтянутыми чертами лица и гладким лбом Дженнифер в свои 37 лет выглядела великолепно.

2010 год

Артистка вошла в свои 40 лет с темными смоки-айс. И хотя челка, возможно, подходила ее загорелой коже, она заставила ее выглядеть немного старше, чем раньше. Но несмотря на сомнительную прическу, Дженнифер оставалась одной из самых известных красавиц Голливуда.

2015 год

В 2015 году Лопес исполнилось 45. Звезда продолжила экспериментировать с разнообразными макияжами и модными заявлениями. Тогда певица рассказала, что еще одна привычка, которая бросает вызов возрасту – поддерживать кожу в лучшем состоянии. С 20 лет она соблюдает строгий режим и избегает пребывания на солнце. "Я никогда не ложусь спать, не сняв макияж, [и использую] ночные кремы, чтобы поддерживать кожу увлажненной", – однажды рассказала знаменитость.

"Я всегда, всегда умываю лицо после тренировки. Это помогает поддерживать мои поры чистыми, а кожу здоровой. Я не пью, не курю и не употребляю кофеин. Это действительно разрушает вашу кожу, когда вы стареете", – добавила она.

2018 год

В свои 48 лет Джей Ло начала хвастаться завидной фигурой в облегающих платьях. В интервью для журнала People певица рассказала, что пытается придерживаться низкокалорийной диеты. На завтрак Лопес ест ягодный смузи, обед обычно представляет собой салат из овощей, а вечером Дженнифер ест запеченную курицу. Кроме того, звезда рассказала, что обожает здоровые перекусы, но и не отказывает себе в сладеньком.

2020 год

Когда актрисе исполнилось 50, все больше и больше поклонников стали обвинять ее в использовании ботокса. В 2020 году один из фанатов заявил в соцсетях, что молодое сияние Лопес является результатом инъекций ботокса, размывающих морщины. Но певица поспешила опровергнуть слухи: "В миллионный раз... Я никогда не делала ботокс, инъекции или операции!".

2022 год

В 2022 году Дженнифер назвала сон своим секретом успеха. В течение многих лет актриса была непоколебима, что минимум семь часов сна действуют эффективнее, чем любой дорогой увлажняющий крем, и это ключевая часть ее секрета красоты. "Мы не ценим сон. Мы ценим упорную работу – и, правда, никто не втягивается в эту крысиную гонку больше, чем я", – поделилась Джей Ло в соцсетях.

2024 год

Дженнифер доказала, что строгий распорядок дня и хороший сон могут каждый год творить чудеса со стареющей кожей. Ее жизнь почти параллельна: в прошлом она была обручена с Беном Аффлеком, а теперь вышла за него замуж; когда-то ее карьера шла ввысь, а сейчас она все еще на вершине. Певица соблюдает свой интенсивный режим, играет, поет и выступает по всему миру.

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