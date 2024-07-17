Дженнифер Лопес и Бен Аффлек 'отпраздновали' вторую годовщину свадьбы отдельно: каким было 16 июля 2022 года. Фото

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала вторую годовщину свадьбы отдельно от своего мужа, режиссера Бена Аффлека. Праздничный день 54-летняя женщина провела в Нью-Йорке, в то время как 51-летний продюсер остался в Лос-Анджелесе.

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В последние летние месяцы жизнь исполнительницы была наполнена важными для ее карьеры событиями, такими как Met Gala и премьера фильма "Атлас", пишет People. Избранник знаменитости отсутствовал на всех мероприятиях, оставаясь в Калифорнии ради съемок фильма "Аудитор 2".

Вторую годовщину свадьбы, официальная церемония которой состоялась 16 июля 2022 года, супруги отпраздновали в разных штатах Америки. Дженнифер Лопес хорошо развлеклась на природе, наслаждаясь поездкой на велосипеде по улицам Гемптона с дочерью мужа Вайолет. Бен Аффлек провел праздничный день в более рабочей атмосфере, посетив собственный офис в Лос-Анджелесе в деловом костюме.

Как прошла свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 16 июля 2022 года

Влюбленные зарегистрировали брак 16 июля 2022 года. Знаменитости хотели провести торжественный день в спокойной атмосфере, наслаждаясь присутствием друг друга, поэтому посетили маленькую часовню в Лас-Вегасе.

Грандиозное мероприятие для друзей и родственников звезды провели в имении Бена Аффлека в штате Джорджия. Все гости явились на масштабную вечеринку в белых нарядах, согласно установленному дресс-коду.

Дженнифер Лопес была одета в роскошное светлое платье, украшенное мерцающими деталями, которое дополнила шестиметровой фатой. Жених выбрал черно-белый смокинг.

Что происходит в отношениях звездной пары

Первые слухи о "трудных временах" в отношениях супругов появились в начале 2024 года, когда звезды не посещали совместные мероприятия более месяца. Супруги имеют разное представление о сохранении приватности и коммуникации с поклонниками, что стало причиной их отдельной жизни.

В одном из интервью Бен Аффлек рассказал, что не хочет, чтобы их отношения развивались на глазах у общественности: "Собравшись с женой, я сказал: "Слушай, одна из вещей, которых я не хочу – это отношения в социальных сетях" . Однако со временем понял, что просить о таком не справедливо. Это похоже, что ты собираешься выйти замуж за капитана лодки и говоришь: ну, мне не нравится вода".

В ответ Дженнифер Лопес отметила, что знает отношение мужчины к ее откровенности перед публикой и осознает, что ему не очень комфортно. Однако она уверена, избранник будет поддерживать все ее действия.

На фоне слухов о возможном разводе супруги несколько раз появлялись на публичных мероприятиях, среди которых: игра НБА и премьера фильма "Флэш". После чего звездная пара занималась развитием своей карьеры, находясь в разных городах и странах.

Последним событием, подтверждающим проблемы во взаимоотношениях влюбленных, стал переезд режиссера из дома певицы, в котором они жили последние несколько лет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк в Лос-Анджелесе.

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