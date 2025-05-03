"Просто отвратительно": скандальная блогер Анна Алхим возмутила сеть реакцией на просьбу спеть на украинском языке
Скандальная блогер Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" общаться на русском языке, сильно разгневала пользователей сети своим поведением на праздновании крещения детей Стаси Макеевой. Во время мероприятия ведущий обратился к интернет-деятельнице с просьбой спеть любой трек на украинском, на что она отреагировала достаточно недовольно.
Инфлюэнсер показательно закатила глаза и возмущенно пробормотала несколько слов. Соответствующее видео появилось на просторах соцсети TikTok.
"Ты должна спеть любой трек. Правило – это должно быть на украинском языке. Это не должен быть гимн Украины, даже если ты его знаешь. Сердючка может быть, например, или "Червона рута", – сказал ведущий.
После этих слов Анна Алхим некоторое время стояла в ступоре, из-за чего другие гости начали смеяться. Однако у пользователей сети реакция блоггера положительных эмоций не вызвала. Напротив, юзеры оставили под видео немало комментариев с возмущениями:
"Зачем тогда жить в стране, от языка которой тебя так воротит? И так нагло это свое презрение демонстрировать. Я, пожалуй, чего-то не понимаю".
"Дело не в том что она не хочет говорить по-украински, а именно в ее отношении к украинскому, посмотрите на эту реакцию".
"Просто противно, не понимаю тех людей, которые могут быть подписаны на такого "блогера". Аж воротит".
"Мне стыдно из-за таких людей".
Напомним, что Анна Алхим не впервые оказывается в центре скандала из-за языкового вопроса и русской музыки. Так, например, в 2023 году блоггер открыла свое новогоднее мероприятие песней артистки-предательницы Анны Asti, которая родилась в Черкассах, однако после начала полномасштабной войны продолжила зарабатывать кровавые рубли в Москве и даже получила гражданство РФ.
Позже интернет-деятельница заявила: не обязана переходить на соловьиный, ведь это, мол, никак не влияет на патриотизм. Более того, Алхим назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.
В 2024 году инфлюэнсер оскандалилась видео, где весело танцевала под российский трек на аллее погибших Героев в Хмельницком. Пользователей сети сильно разозлило такое поведение Анны Алхим, так что со временем она вышла на связь с оправданиями. По словам блогера, она не знала о мемориале и не заметила его, когда вышла из кафе в чужом городе.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анна Алхим показала женатого мужчину, с которым крутила роман и со скандалом разошлась.
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