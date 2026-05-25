"В Киеве такое трудно представить": Валерия Ходос рассказала о странной языковой ситуации в одном из городов Украины

Оксана Гейдор
Актриса Валерия Ходос ("Дом "Слово". Бесконечный роман", "Усталые", "Катерина", "Хороший парень") высказалась о возвращении русского языка в публичное пространство и призналась, что болезненно реагирует на подобные ситуации. Артистка рассказала, что недавно во время поездки в один из городов Украины была удивлена тем, что ее полностью обслуживали на русском языке.

Об этом Ходос рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, в Киеве такую ситуацию трудно представить.

Актриса Валерия Ходос рассказала, что недавно во время поездки в другой город она столкнулась с тем, что ее полностью обслуживали на русском языке: "Вот буквально недавно была в одном городе, зашла в торговый центр за кофе – и меня обслуживали полностью на русском. И я тогда подумала: значит, не все еще так изменилось, как иногда кажется. Потому что в Киеве не представляю такой ситуации. Здесь общественная реакция очень быстрая. Гражданская позиция в столице сильная. Поэтому я все-таки верю, что постепенно ситуация кругом будет меняться к лучшему".

Также Валерия Ходос призналась, что окончательно отказаться от русского языка ее заставила одна поездка за границу. Это произошло после начала полномасштабной войны на съемках в Латвии. Артистка рассказала, что обилие русского языка вокруг и ситуации, когда саму Ходос принимали за россиянку, вызвали сильный внутренний протест. Актриса также раскрыла, как неожиданно для нее на украинский стали переходить ее родные.

