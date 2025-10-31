В Киеве попрощались с дирижером Ансамбля ВСУ Дмитрием Антонюком: где его похоронят

В пятницу, 31 октября, с размахом провели в последний путь художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Дмитрия Антонюка. Церемония прощания состоялась в фойе Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского на Крещатике.

Сердце выдающегося военного дирижера остановилось 29 октября в возрасте 64 лет. На траурной церемонии присутствовал журналист OBOZ.UA.

Возле гроба с телом Дмитрия Антонюка разместили фотографию, на которой удалось заснять улыбающегося деятеля культуры во время работы. Близкие дирижера собрали все его почетные награды, которые положили на красные подушки.

Провести музыканта в последний путь пришло очень много людей, среди которых его коллеги из Ансамбля ВСУ, друзья и родные. Близким людям Дмитрия Антонюка сложно смириться с потерей, поэтому они не могли сдержать горьких слез.

Люди выстраивались в очередь, чтобы положить на гроб военного дирижера цветы и сказать ему последние слова. В частности, в фойе музыкальной академии установили много траурных венков.

В 12:30 состоится панихида по Дмитрию Антонюку во Владимирском соборе. После службы художественного руководителя Ансамбля ВСУ похоронят в селе Белогородка Киевской области на местном кладбище. Об этом сообщил Роман Недзельский в своем Facebook.

