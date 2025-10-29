УкраїнськаУКР
"Сколько артистов мира восхищались тобой..." Умер выдающийся военный дирижер Ансамбля ВСУ Дмитрий Антонюк

Анастасия Какун
'Сколько артистов мира восхищались тобой...' Умер выдающийся военный дирижер Ансамбля ВСУ Дмитрий Антонюк

В среду, 29 октября, оборвалась жизнь художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Дмитрия Антонюка. Ему было 64 года.

Трагическую новость сообщили на официальной странице Ансамбля ВСУ в соцсети Facebook. В посте отметили, что военный дирижер всегда творил от души, а также выразили искренние соболезнования его родным.

"Сегодня ушел из жизни Дмитрий Жанович Антонюк – выдающийся военный дирижер, Заслуженный деятель искусств Украины, который 25 лет был художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Он посвятил свою жизнь музыке, воспитал не одно поколение музыкантов и прославил украинскую военную музыку на международной арене", – говорится в публикации.

Память Дмитрия Антонюка почтила главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева. В своем Facebook она обнародовала фотографию дирижера и заговорила о его вкладе в отечественную музыкальную индустрию.

"Дмитрий Жанович. Димочка, как же так? Сколько всего хорошего, музыкального мы с тобой вместе сделали. Сколько артистов мира восхищались тобой как дирижером и твоим коллективом, которым ты жил, который с тобой стал таким крутым. Светлая и добрая память тебе, мой дорогой друг", – написала Норбоева.

Что известно о выдающемся дирижере

Дмитрий Жанович Антонюк родился 23 мая 1961 года в Киеве. Высшее образование он получил в Московской консерватории, обучение в которой закончил в 1984-м. С того момента Антонюк был дирижером военного оркестра.

В 2004 году художественный руководитель Ансамбля ВСУ получил почетное звание Заслуженного деятеля искусств Украины. Его репертуар состоял из музыкальных произведений церемониального и маршевого характера, а также военно-патриотических и лирических песен. Вместе с оркестром Дмитрий Антонюк выступал не только в Украине, но и многих других странах мира, таких как Китай, Нидерланды, Германия, Норвегия, Испания и другие.

Однако начало полномасштабной войны кардинально изменило подход дирижера к работе Ансамбля ВСУ. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Антонюк рассказывал, что им пришлось перейти на меньшие музыкальные платформы, в частности, выступать в бомбоубежищах или на станциях метро небольшим составом.

"Репертуар также изменился, потому что нет возможности сейчас выступать на больших сценах. Большинство концертов – это маленькие сцены, импровизированные. Поэтому, конечно, изменения есть большие, но мы провели в период войны мощный тур с группой "СКАЙ" всеми областными центрами Украины. Это драмтеатры, филармонии. Мы продолжаем совместное творчество с Евгением Хмарой, пианистом и композитором. Это большие концерты с участием оркестра и хора в Октябрьском дворце", – говорил Дмитрий Антонюк.

К тому же художественный руководитель Ансамбля ВСУ не боялся довольно откровенно говорить о коллегах по сцене. Так, например, он не скрывал, что был разочарован решением Златы Огневич стать народным депутатом в 2014 году. Дмитрий Антонюк также резко высказывался о певицах-предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий – подробности читайте в нашем материале.

