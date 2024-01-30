В Испании разразился скандал из-за сексуализированного изображения Иисуса Христа: от художника требуют извинения

Изображение полуобнаженного Иисуса Христа вызвало волну возмущения у консервативных испанцев. Они назвали Христа "сексуализированным" и "гомоэротическим". Картину создал севильский художник Салустиано Гарсиа. Он изобразил Месию после воскресения из мертвых, стоящего полуобнаженным на кроваво-красном фоне.

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Именно малое количество ткани на теле Иисуса возмутило общество, ведь обычно его изображают полностью одетым. Daily Mail сообщает, что этот плакат был создан специально для рекламы Пасхальной недели в Севилье в Испании. Но, похоже, она стала антирекламой, учитывая возмущение людей.

"Это абсолютно позорно и отстранено от правды", – заявила ультраконсервативная католическая организация IPSE.

В то время Совет братств и гильдий, который организовывает главные мероприятия Пасхальной недели в Севилье назвала изображение Христа "сияющей стороной Страстной недели" в "чистейшем стиле этого престижного художника". В частности, Салустиано Гарсия создал картину на основе облика своего сына Орацио.

В сообщении IPSE говорилось, что Иисуса изобразили "женским" и "лагерным". Организация также требует от Гарсия публичного извинения за несоответствие внешности Христа "духу Страстной недели". Хавьер Наварро из ультраконсервативной партии Vox считает, что картина была создана, чтобы спровоцировать людей, но никак не поощрить.

"Чтобы увидеть сексуальность в моем образе Христа, вы должны быть безумными. В картине нет ничего, чего бы не было изображено на произведениях искусства, датируемых сотнями лет", – в свою защиту сказал художник.

Впрочем, творчество Гарсия поддержал лидер правящей Социалистической партии в южной Андалусии Хуан Эспадас, сказав, что изображение Христа объединяет "традиции и современность" региона.

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