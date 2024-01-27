Испанка с редким заболеванием родила ребенка благодаря пересадке матки, в которой сама и родилась

Испанка с редким заболеванием, связанным с репродуктивной системой, смогла родить ребенка, поэтому чудеса все же случаются. Майри Монтес пересадили матку от ее матери, в которой она выносила малыша. Женщину выбрали как одну из участниц исследовательского проекта, которая имела цель облегчить трансплантацию матки. Эксперимент оказался успешным.

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У Монтес синдром Майера – Рокитанского – Кюстера – Хаузера (МРКХ), который предусматривает проблемы с развитием репродуктивной системы и даже отсутствия матки. Процедура по пересадке органа позволила женщине зачать и успешно родить ребенка. Это уже второй подобный случай в Испании, сообщает Interesting Engineering со ссылкой на пресс-релиз больницы Hospital Clinic, в которой рожала Монтес.

Матку женщина получила от своей матери, у которой когда-то выносили саму Монтес. Трансплантацию провели в апреле 2022 года. "Это медицинское и научное событие, которое заслуживает большого уважения, и является результатом опыта замечательной команды профессионалов, которые сделали это возможным", – сказал руководитель гинекологического отделения Франциско Кармона.

Монтес не рожала естественным путем из-за риска для других ее органов. Врачам пришлось сделать кесарево сечение на 37-й неделе беременности.

"Это одна из самых сложных операций, которые можно выполнить, и мы продемонстрировали не один раз, а дважды, что мы способны провести ее с очень хорошими результатами", – прокомментировал врач Антонио Алькарас, руководитель урологического отделения.

Хотя это была и вторая такая трансплантация, но проводилась она в более хороших условиях. Врачи использовали новейшие технологии, отличающиеся от первой процедуры на другой женщине в 2020 году. Они использовали экзоскоп, появившийся в больнице только в 2022 году. Особенностью этого устройства является мощный объектив высокой четкости, который позволяет намного легче проводить операции.

Дело в том, что матка имеет систему мелких кровеносных сосудов, с которыми тяжело работать, а именно экзоскоп очень облегчает этот процесс.

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