В чем секрет 20-летней дружбы Джорджа Клуни и Брэда Питта и как выглядят их любимые женщины. Фото и видео

В воскресенье, 1 сентября, на Венецианском кинофестивале состоялась премьера психологического триллера "Одинокие волки", главные роли в котором сыграли известные американские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт. На торжественном первопоказе фильма знаменитости, чья дружба длится уже 20 лет, покорили поклонников своими стильными образами.

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Как сообщает издание People, в течение официального мероприятия звезды неоднократно утверждали: довольны, что появилась возможность снова сняться в одной ленте. Мужской дуэт воплотился в роли одиноких фиксеров, получивших одну и ту же работу.

Внешний вид актеров на кинопремьере не остался без внимания поклонников. Сначала знаменитости вышли в люди в довольно похожих аутфитах. 63-летний Джордж Клуни предпочел серый образ, который стилизовал с контрастной белой рубашкой и черной обувью.

Со своей стороны 60-летний Брэд Питт нарядился в голубой костюм, дополненный светлой футболкой и кедами. Интересным элементом луков обеих звезд стали массивные наручные часы.

На красной дорожке по случаю первопоказа "Одиноких волков" знаменитости появился в более изысканных образах. Джордж Клуни выбрал для себя классический смокинг с бабочкой, тогда как звезда "Бойцовского клуба" продемонстрировал трендовый однотонный образ с брюками клеш в стиле 70-х.

Как выглядят любимые женщины звезд Голливуда

Как ни странно, на торжественном мероприятии американцы появились не сами, а в компании своих любимых женщин. Брэд Питт позировал перед камерами фотографов Венецианского кинофестиваля, обнимая свою избранницу, дизайнера ювелирных изделий Инес де Рамон. Пара появилась на публике в контрастных образах. 31-летняя женщина предпочла белое приталенное платье с открытым плечом, которое выглядело непревзойденно в сочетании с мерцающей сумочкой. Макияж любимой актера был выполнен в нюдовых оттенках, а особую элегантность внешнему виду придала нежная прическа с волнистыми прядями.

Джордж Клуни вышел на красную дорожку в сопровождении своей женщины, британской юристки Амаль Клуни. Избранница известного актера нарядился в длинное платье трендового "масляного" цвета. Уникальности ее образу добавила многослойная юбка с небольшим шлейфом. Британка предпочла нежный макияж, хорошо сочетавшийся с распущенными волосами с боковым пробором, который помог создать хороший объем.

В чем секрет многолетней дружбы актеров

В одном из интервью Джордж Клуни рассказал, что в течение многолетней дружбы с Брэдом Питтом они научились доверять и поддерживать друг друга в случаях, когда "все выходит из-под контроля".

"Мы дружим уже давно. И это весело, потому что мы время от времени проверяем друг друга, что является достаточно важной частью взаимоотношений. В жизни все усложняется, и ты всегда должен убедиться, что со всеми все в порядке", – поделился актер.

Со своей стороны Брэд Питт признался, что в сложных ситуациях готов по несколько раз обращаться к другу, ведь тот умеет "просчитывать ходы вперед".

Несмотря на то, что звезды Голливуда отлично общаются, их дружба построена на шутках и проделках, пишет Bright Side. Хорошие взаимоотношения между знаменитостями начались именно с розыгрыша. Джордж Клуни решил посмеяться над знакомым актером, прислав посылку Мерил Стрип от его имени. В пакет мужчина положил компакт-диски с профессиональными уроками диалекта, которые артисты часто используют, чтобы лучше сыграть ту или иную роль. Он написал письмо, где указал: эти записи помогли ему усовершенствовать язык для фильма "Троя", одного из самых известных фильмов Брэда Питта, а значит, пригодятся ей.

Долго ждать ответа актеру не пришлось. Во время съемок совместного проекта в Италии, его друг расклеил по городу плакаты, на которых отметил: "Джордж Клуни хочет, чтобы его называли папой Оушеном и не смотрели в глаза". Местные медиа быстро подхватили шутку Брэда Питта, наградив его коллегу званием "Девы".

К тому же знаменитости не стесняются публично хвалить друг друга. Когда звезду "Бойцовского клуба" попросили назвать самого красивого мужчину всех времен, он сразу вспомнил Джорджа Клуни.

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