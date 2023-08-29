Увеличение губ, груди, изменение разреза глаз и другие пластические операции звезд, о которых они пожалели

Звезды Голливуда тратят миллионы долларов, чтобы максимально приблизить внешность к стандартам красоты: пухлые губы, аккуратный носик, объемные груди, выразительные скулы и т.д. Всегда ли пластические хирурги удовлетворяют эти бьюти-прихоти?

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Нет. Часто они разочаровывают своих звездных клиенток. Настолько, что тем после процедур неприятно смотреть на себя в зеркало. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Эммануэль Беар

Французская актриса Эммануэль Беар в молодости комплексовала из-за тонких губ. В 27 она увеличила их объем. Полученные результаты понравилось девушке, но это длилось недолго. Через несколько лет ткани деформировались, и от волшебной улыбки не осталось и следа. Кинозвезда пыталась это исправить во время очередных визитов к косметологам и хирургам, однако вернуть форму губ, подаренную природой, не удалось.

2. Кортни Лав

Американская певица, гитаристка, солистка рок-группы Hole и киноактриса Кортни Лав еще до инъекций филлерами и ботоксом могла похвастаться пухлыми губами. Однако решила их увеличить. Осознав бьюти-ошибку, вдова Курта Кобейна сожалеет об этом: "Я хочу, чтобы у меня снова были губы, как раньше. Они были достаточно милы".

3. Виктория Бекхэм

В начале нулевых британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм поддалась веянию трендов и установила грудные импланты. Однако четвертый размер выглядел неестественно на хрупкой девушке и изрядно нагружал позвоночник. Через некоторое время знаменитость решила вернуть естественные формы. К счастью, эту ошибку удалось исправить.

4. Кортни Кокс

Американская актриса и бывшая модель Кортни Кокс решила отсрочить процесс старения с помощью многочисленных процедур. Она сделала контурную пластику лица, подтяжки, инъекции и блефаропластику (коррекция формы омолаживающих век). Результат – ее лицо стало "каменным", без активной мимики. Кортни пожалела о том, что решилась на эти эксперименты. Она перестала делать инъекции, однако избавиться от их последствий так и не удалось.

5. Рене Зеллвегер

Американская актриса Рене Зеллвегер изменила форму лица с квадратной на овальную. Это смягчило ее черты. Однако на этом знаменитость решила не останавливаться. Она удалила комки Биша, чтобы скулы стали выразительными, и сделала блефаропластику. Из-за последней процедуры Рене изменилась до неузнаваемости. Поскольку исчез ее фирменный лисий взгляд. Частично актрисе удалось вернуть прищур глаз.

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