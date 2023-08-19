Хотели быть 'вечно молодыми': 5 звездных мужчин, которые изуродовали свою внешность пластикой

Не только звездным красавицам сложно принять в себе возрастные изменения. Знаменитые мужчины тоже являются частыми гостями пластических хирургов и косметологов, чтобы как можно дольше оставаться молодыми. Однако не всегда получают желаемые результаты. Лицо отекает, меняется овал лица и форма губ – и от природной красоты не остается ни следа.

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Кто из звездных мужчин сделал неудачный "тюнинг" лица? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Микки Рурк

Американский актер и сценарист Микки Рурк лег под нож по двум причинам. Первая – хотел скорректировать форму носа после многочисленных переломов на занятиях боксом. А вторая – старался омолодиться. Ринопластика прошла довольно удачно, а вот его увлечение филлерами гиалуроновой кислоты привели к сильному отеку лица.

2. Жан-Клод Ван Дамм

Американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер Жан-Клод Ван Дамм не раз признавался в своих интервью, что не сможет спокойно принять старение. И для того, чтобы дольше оставаться молодым, делал инъекции ботоксом и блефаропластику. После бьюти-манипуляций его мимика стала менее подвижной, а лицо разбухло. Вряд ли он хотел получить именно такие результаты.

3. Стивен Тайлер

Американский музыкант, автор песен, известный как лидер группы Aerosmith, Стивен Тайлер корректировал губы, щеки, впадины под глазами и форму носа. Кроме того, делал подтяжку лица, инъекции и нитевой лифтинг. Знаменитость признается в своих интервью, что не доволен результатами. Ожидал значительно большего эффекта.

4. Рэй Лиотта

Американский актер и продюсер Рэй Лиотта с появлением первых морщин начал колоть филеры. Позже решился на подтяжку лица. Его фотографии все чаще украшали статьи о неудачных пластических операциях, а не постеры к культовым фильмам. Лицо знаменитости изменилось до неузнаваемости и казалось совершенно неподвижным.

5. Майкл Джексон

Американский певец, танцор и киноактер Майкл Джексон изменил форму носа, осветил кожу и прибег к внедрению импланта в подбородок, о чем свидетельствует ущелье в нижней челюсти. Причиной столь серьезного вмешательства во внешность является психическое расстройство "дисморфофобия". Это болезнь, при которой человек не может принять собственную внешность, из-за чего исправляет "дефекты", которые замечает только он.

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