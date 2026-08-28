Уроженец РФ Суханов на примерах объяснил, почему украинский язык более развит, чем русский, и в какой нарратив Кремля верят русскоязычные украинцы

Телеведущий Алексей Суханов, который родился и жил в России до 2014 года, указал на кардинальное различие между украинским и русским языками. По словам журналиста, родной для граждан Украины язык гораздо более развит, чем тот, которым пользуются в стране-агрессоре, ведь он значительно глубже и обладает более богатым лексическим запасом.

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Суханов подчеркнул, что украинцы могут использовать для описания довольно схожих явлений совершенно разные слова, тогда как у россиян в большинстве случаев существует лишь одно объяснение. Об этом он заявил в интервью для "WAVE РБК-Украина".

"Русский и украинский – это совершенно разные языки. Украинский более глубокий, более чувствительный и более многогранный. Приведу простой пример: в русском есть слово "любовь". Оно характеризует любовь отца или матери к ребенку, друга к подруге, тети к племяннику, возлюбленного к возлюбленной. А в украинском есть слово "любовь", которое используется, когда речь идет о родительской или дружеской любви, а есть слово "кохання", которое используется только для обозначения романтических отношений", – отметил ведущий.

Еще одним примером глубины украинского языка Алексей Суханов выбрал описание связей между людьми. Журналист отметил, что слово "стосунки" мы можем использовать, говоря о коллегах, друзьях или соседях, а вот между влюбленными уже разгораются "взаємини". Для связей на официальном уровне, как, например, международных, используются понятия "відносини".

"Этот богатый выбор и оттенки свидетельствуют о развитости, о глубине, о яркости и разнообразии языка. Это наследие", – подчеркнул знаменитость.

В то же время Алексей Суханов не стал скрывать, что, изучая украинский, испытывал языковой барьер. Однако это не стало для ведущего препятствием, ведь он четко понимал: хочет эмигрировать в Украину не на несколько лет, а построить здесь жизнь, так что должен знать язык.

"Я не представляю, как можно жить в стране и не только не пользоваться языком, не разговаривать на нем, но и презирать его. Как? Я никогда не понимал тезис, который, думаю, вообще кремлевский, что: "Меня в семье воспитывали на русском". Ну и что? А если бы тебя воспитывали на немецком, английском, испанском или нидерландском? Ты бы здесь тоже упорно говорил на нидерландском? Почему такое пренебрежительное отношение?", – возмутился ведущий.

По словам Суханова, многие граждане росли в русскоязычной среде, однако с годами у людей должно пробуждаться самосознание. В наше время украинский язык приобрел как никогда важное значение.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Суханов вспомнил удивительный случай, когда его русскоязычная подруга заговорила на родном языке.

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