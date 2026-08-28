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Уроженец РФ Суханов на примерах объяснил, почему украинский язык более развит, чем русский, и в какой нарратив Кремля верят русскоязычные украинцы

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Алексей Суханов назвал разницу между украинским и русским языками
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Телеведущий Алексей Суханов, который родился и жил в России до 2014 года, указал на кардинальное различие между украинским и русским языками. По словам журналиста, родной для граждан Украины язык гораздо более развит, чем тот, которым пользуются в стране-агрессоре, ведь он значительно глубже и обладает более богатым лексическим запасом.

Суханов подчеркнул, что украинцы могут использовать для описания довольно схожих явлений совершенно разные слова, тогда как у россиян в большинстве случаев существует лишь одно объяснение. Об этом он заявил в интервью для "WAVE РБК-Украина".

"Русский и украинский – это совершенно разные языки. Украинский более глубокий, более чувствительный и более многогранный. Приведу простой пример: в русском есть слово "любовь". Оно характеризует любовь отца или матери к ребенку, друга к подруге, тети к племяннику, возлюбленного к возлюбленной. А в украинском есть слово "любовь", которое используется, когда речь идет о родительской или дружеской любви, а есть слово "кохання", которое используется только для обозначения романтических отношений", – отметил ведущий.

Алексей Суханов подчеркнул, что украинский язык значительно богаче русского

Еще одним примером глубины украинского языка Алексей Суханов выбрал описание связей между людьми. Журналист отметил, что слово "стосунки" мы можем использовать, говоря о коллегах, друзьях или соседях, а вот между влюбленными уже разгораются "взаємини". Для связей на официальном уровне, как, например, международных, используются понятия "відносини".

"Этот богатый выбор и оттенки свидетельствуют о развитости, о глубине, о яркости и разнообразии языка. Это наследие", – подчеркнул знаменитость.

В то же время Алексей Суханов не стал скрывать, что, изучая украинский, испытывал языковой барьер. Однако это не стало для ведущего препятствием, ведь он четко понимал: хочет эмигрировать в Украину не на несколько лет, а построить здесь жизнь, так что должен знать язык.

Ведущий не понимает, как можно презирать украинский язык, когда живешь в Украине

"Я не представляю, как можно жить в стране и не только не пользоваться языком, не разговаривать на нем, но и презирать его. Как? Я никогда не понимал тезис, который, думаю, вообще кремлевский, что: "Меня в семье воспитывали на русском". Ну и что? А если бы тебя воспитывали на немецком, английском, испанском или нидерландском? Ты бы здесь тоже упорно говорил на нидерландском? Почему такое пренебрежительное отношение?", – возмутился ведущий.

По словам Суханова, многие граждане росли в русскоязычной среде, однако с годами у людей должно пробуждаться самосознание. В наше время украинский язык приобрел как никогда важное значение.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Суханов вспомнил удивительный случай, когда его русскоязычная подруга заговорила на родном языке.

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