Умер украинский актер Василий Скромный, сыгравший дерзкого Макара Гусева в 'Приключениях Электроника'

В Одессе отошел в вечность украинский актер Василий Скромный, который запомнился аудитории благодаря роли рыжего хулигана Макара Гусева в детском фильме "Приключения Элеткроника". Его сердце остановилось на 62-м году жизни.

Видео дня

Трагическое известие сообщил товарищ артиста Виктор Деркач на личной странице в Facebook. Он не стал раскрывать причину смерти Василия Скромного, однако издание "Интент", ссылаясь на слова родственников актера, отметило, что в течение последних нескольких месяцев он боролся с онкологическим заболеванием.

Артист родился 26 августа 1964 года в Одессе. В детстве Василий Скромный был очень непоседливым и активным, а вот учиться совсем не любил, поэтому его родителей нередко вызывали в школу. Однако именно эти черты характера и уникальная внешность парня привлекли внимание режиссера Константина Бломберга, который искал юных актеров для участия в проекте "Приключения Электроника" в 1979 году.

Появившись на экранах в роли Макара Гусева Василий Скромный быстро стал популярным среди аудитории, а особенно подростков. Позже он также снялся в проектах "Школа", "Третье измерение", "Комбат" и еще нескольких фильмах.

Однако со временем Василий Скромный решил поставить точку в актерской деятельности и выбрал непубличный образ жизни. Он пошел по стопам отца и проходил службу в морской авиации. После демобилизации Василий Скромный стал курсантом морского училища, а затем – боцманом. За годы работы на кораблях артист успел побывать в Южной Америке, Африке, Австралии и на Кубе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер народный артист Украины Роман Кофман.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!