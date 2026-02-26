Мир потерял гениального музыканта: умер народный артист Украины Роман Кофман

25 февраля 2026 года умер народный артист Украины, выдающийся дирижер и композитор Роман Кофман. Ему было 88 лет.

О смерти Маэстро сообщили в Национальной филармонии Украины. Причину не разглашают.

Его имя связано с десятилетиями развития украинского симфонического искусства, масштабными международными проектами и воспитанием новых поколений музыкантов.

"Есть очень печальное известие... Национальная филармония Украины с глубокой скорбью сообщает о невосполнимой утрате – завершился земной путь выдающегося украинского дирижера, народного артиста Украины, многолетнего главного дирижера Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра Романа Исааковича Кофмана. Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога", – сообщили в филармонии.

Коллектив филармонии выразил соболезнования семье, друзьям и ученикам Маэстро.

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского также сообщила о потере, отметив, что Кофман был выдающимся композитором и дирижером, профессором и многолетним наставником. В заведении отметили, что он воспитал плеяду талантливых музыкантов, а его имя навсегда вписано в историю национального искусства.

"В стенах Национальной музыкальной академии Украины он воспитал плеяду талантливых музыкантов. Светлая память о нем будет жить в его музыке, в благодарных сердцах учеников и коллег", – написали в академии.

Свои воспоминания обнародовал и дирижер Дилявер Османов. Он рассказал, что более двадцати лет назад посещал репетиции студенческого симфонического оркестра, которые проводил Кофман, и назвал эти занятия важными для своего профессионального становления. Осман отметил, что сейчас имеет честь руководить тем же оркестром и равняется на своего учителя.

Справка

Роман Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве. Окончил Киевскую консерваторию: класс скрипки М. Макаренко и класс дирижирования М. Канерштейна. На протяжении карьеры выступал с более 70 оркестрами Европы, Америки и других континентов, утвердившись как один из самых авторитетных дирижеров своего времени.

С 1990 года возглавлял Киевский камерный оркестр. В 2003–2008 годах был генеральным музыкальным директором Боннской оперы в Германии, где руководил также Бетховенским симфоническим оркестром. За вклад в развитие культуры был награжден офицерским крестом первого класса ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". В частности, получил орден "За заслуги" III степени.

В 2012–2019 годах Кофман возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины. Среди его самых масштабных проектов – выполнение полных циклов симфоний Шуберта, Бетховена и Моцарта, причем цикл Моцарта впервые был представлен в Украине полностью. Зарубежные издания неоднократно отмечали его интерпретации, называя дирижера одним из величайших в мире.

Кофман также был автором музыки к фильмам "Всего три недели" и "Лавры", а в 2011 году издал мемуары "Пасторальная симфония, или Как я жил при немцах".

