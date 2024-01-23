Умер основатель культовой группы Boney M: последний год он провел в инвалидной коляске

Во вторник, 23 января, ушел в засветы основатель культовой диско-группы Boney M Фрэнк Фариан. Он является автором таких мировых хитов коллектива, как Daddy Cool, Rasputin, Ma Baker и других.

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Продюсеру было 82 года. О его смерти сообщили родные, передает BBC.

Музыкант скончался в своем доме в Майами, штат Флорида, США. Несмотря на физическую слабость, как отмечают люди из близкого окружения звезды, он был еще полон энергии.

Как известно, в 2022 году Фариану заменили сердечный клапан, что сказалось на его здоровье. В результате он пересел в инвалидную коляску и был вынужден использовать дыхательный аппарат.

Кроме того, что продюсер основал легендарный квартет, он также участвовал в создании таких известных поп-проектов как Eruption, Milli Vanilli, La Bouche и других.

Хиты Boney M все еще популярны во всем мире.

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 20 января, скончался известный канадский режиссер, актер и продюсер Норман Джуисон. Ему было 97 лет.

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