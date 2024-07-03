Умер лауреат премии 'Оскар' и сценарист 'Китайского квартала' Роберт Таун

В возрасте 89 лет умер известный американский сценарист Роберт Таун. Самыми выдающимися проектами, которые создал лауреат премии "Оскар", стали фильмы "Китайский квартал", "Шампунь" и "Последняя деталь".

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Звезда ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, находясь в окружении семьи, пишет New York Post. В течение 1960-х и 1970-х годов, сценарист достиг уровня славы, которого большинство знаменитостей приобретают на протяжении всей карьеры.

Роберт Таун родился 23 ноября 1934 года. Свой творческий путь начал с создания телевизионных шоу "Человек из U.N.C.L.E" и "Шоу Ллойда Бриджеса". После написания сценария для популярной киноленты "Бонни и Клайд", он стал одним из самых востребованных гострайтеров Голливуда.

"Его жизнь, как и персонажи, которых он создал, была проницательной, иконоборческой и полностью оригинальной", – описал сценариста актер Ли Грант.

Наибольшую популярность знаменитости принес триллер "Китайский квартал", за который он получил премию "Оскар". Другой работой, получившей награду, стал фильм в стиле нео-нуар "Чайнатаун".

"Роберт Таун как-то сказал, что китайский квартал - это состояние души. Не просто место на карте в Лос-Анджелесе, а состояние полного сознания, которое почти не отличается от слепоты. Видеть во сне, что вы в раю, а просыпаться в темноте – это китайский квартал. Думать, что ты все понял, и понимать, что ты мертв – это китайский квартал", – рассказал писатель Сэм Вассон отношение сценариста к своей киноленте.

Последним фильмом Роберта Тауна стала мелодрама "Спроси у пыли", которую он создал по мотивам романа Джона Фонте о Лос-Анджелесе.

Сценарист был женат несколько раз. Его второй женой, с которой они прожили в браке до конца жизни, стала Луиза Гол. Роберт Таун имел двоих детей.

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