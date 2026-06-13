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Умер британский художник, легенда мирового поп-арта: самые известные работы мастера. Фото

Михаил Левакин
Шоу Oboz
4 минуты
1,0 т.
Последняя масштабная выставка работ Дэвида Хокни, декабрь 2025 г. – январь 2026 г.
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В Великобритании в возрасте 88 лет скончался британский художник Дэвид Хокни, один из самых известных представителей стиля поп-арт XX и XXI веков. Художник скончался в своем доме в родном Йоркшире, всего за месяц до 89-летия.

Один из "самых влиятельных, ярких и дорогих" художников современности в последнее время жил один, хотя раньше у него было несколько любовников. О смерти художника сообщили его представители.

Что известно о мастере

Гокни родился в 1937 году в Брэдфорде. В отличие от подавляющего большинства представителей поп-арта, Дэвид имел профильное образование. Он с детства осваивал художественное мастерство, рисуя на улицах родного города, а после обучения в Брэдфордской школе искусств поступил в Королевский колледж искусств в Лондоне, который окончил с золотой медалью.

Дэвид Хокни в США.

Свою первую работу 20-летний юноша продал в 1957 году примерно за $15. А уже в 2018 году его работу "Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе Christie’s за $90,3 миллиона.

Это считаетсярекордной суммой для произведения еще живого художника.

Гокни стал популярным художником поп-арта в 1960-х годах, когда начался его"калифорнийский период". В это время он переехал из Великобритании в Лос-Анджелес в США, где"был очарован архитектурой и, самое главное, бассейнами", которые стали центральным мотивом его американского периода творчества.

Лондонская выставка работ Дэвида Хокни, декабрь 2025 г. – январь.

Отказался от звания

Гокни вернулся в Йоркшир из Лос-Анджелеса в 2005 году. В 2013 году он заявил о полном отказе от искусства, но, к счастью, передумал.

Дэвид Хокни после возвращения.

Попытка отказаться от искусства произошла из-за смерти его 23-летнего помощника и любовника Доминика Эллиотта. Последний под действием наркотиков (включая экстази и кокаин) выпил средство для прочистки бытовой канализации. Считается, что Эллиотт умер в результате несчастного случая. Так или иначе, Хокни утверждал, что не мог рисовать после смерти помощника.

Художник несколько раз подряд отказывался от рыцарского звания, а однажды отказался от приглашения написать портрет королевы. И все же король Чарльз назвал Хокни человеком"неуемного шарма и таланта, гигантом мира искусства и живописи, настоящим йоркширцем, дорогим другом и вдохновением для многих".

"Окно", 1963 г.

«Окно», 1963 г.

Картина "Окно" изначально не предполагала продолжения. Но получила его. Гокни создал "Мое окно", по его определению, это "визуальный дневник", который художник создавал в течение нескольких лет в своем доме в Йоркшире.

В этом дневнике сейчас 365 рисунков в разных стилях.

"Мистер и миссис Кларк и Перси", 1971 г.

«Мистер и миссис Кларк и Перси», 1971 г.

Полотно считается одним из самых выдающихся двойных портретов XX века. На нем изображены дизайнер Оззи Кларк и его жена, модельер Селия Биртвелл в своей квартире. Ну, а Перси – — это белый кот на коленях у мужчины.

"Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)", 1972 г.

«Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)», 1972 г.

Считается, что наибольшую славу Гокни принесли картины с изображением бассейнов и калифорнийских пейзажей.

"Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)" – — монументальная работа, сочетающая в себе два главных мотива Гокни: бассейны и двойные портреты. Считается, что мужчина, плавающий под водой – сам художник. А фигура на краю бассейна – это бывший любовник Гокни Питер Шлезингер.

"Шоссе Пирблоссом", 1986 г.

«Шоссе Пирблоссом», 1986 г.

В "ревущих восьмидесятых" Гокни экспериментировал с фотографией. Работа "Шоссе Пирблоссом" – представляет собой огромный коллаж ( "джойнер" по определению автора) настоящего калифорнийского шоссе, составленный из сотен отдельных снимков. Причем все фотографии сделаны под разными углами.

"Приход весны в Уолдгейт, Восточный Йоркшир", 2011 г.

«Приход весны в Уолдгейт, Восточный Йоркшир», 2011 г.

По возвращении в Великобританию Гокни увлекся компьютерными возможностями в искусстве. "Приход весны…" создавался более года, работа состоит из 32 отдельных рисунков, которые все были созданы на планшете и распечатаны в огромном формате.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в возрасте 35 лет трагически оборвалась жизнь британского артиста Талая Райли (настоящее имя — Марк Орабии, – ), который создавал хиты для звезд мировой сцены, в частности, Бритни Спирс и Дуа Липы. Он погиб в результате жестокого нападения с ножом в районе Сильвертаун, что в восточной части Лондона.

Также OBOZ.UA сообщил, что 81-летнего актера-звезду культовых фильмов жестоко убил сын его возлюбленной.

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