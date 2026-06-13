Умер британский художник, легенда мирового поп-арта: самые известные работы мастера. Фото

В Великобритании в возрасте 88 лет скончался британский художник Дэвид Хокни, один из самых известных представителей стиля поп-арт XX и XXI веков. Художник скончался в своем доме в родном Йоркшире, всего за месяц до 89-летия.

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Один из "самых влиятельных, ярких и дорогих" художников современности в последнее время жил один, хотя раньше у него было несколько любовников. О смерти художника сообщили его представители.

Что известно о мастере

Гокни родился в 1937 году в Брэдфорде. В отличие от подавляющего большинства представителей поп-арта, Дэвид имел профильное образование. Он с детства осваивал художественное мастерство, рисуя на улицах родного города, а после обучения в Брэдфордской школе искусств поступил в Королевский колледж искусств в Лондоне, который окончил с золотой медалью.

Свою первую работу 20-летний юноша продал в 1957 году примерно за $15. А уже в 2018 году его работу "Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе Christie’s за $90,3 миллиона.

Это считаетсярекордной суммой для произведения еще живого художника.

Гокни стал популярным художником поп-арта в 1960-х годах, когда начался его"калифорнийский период". В это время он переехал из Великобритании в Лос-Анджелес в США, где"был очарован архитектурой и, самое главное, бассейнами", которые стали центральным мотивом его американского периода творчества.

Отказался от звания

Гокни вернулся в Йоркшир из Лос-Анджелеса в 2005 году. В 2013 году он заявил о полном отказе от искусства, но, к счастью, передумал.

Попытка отказаться от искусства произошла из-за смерти его 23-летнего помощника и любовника Доминика Эллиотта. Последний под действием наркотиков (включая экстази и кокаин) выпил средство для прочистки бытовой канализации. Считается, что Эллиотт умер в результате несчастного случая. Так или иначе, Хокни утверждал, что не мог рисовать после смерти помощника.

Художник несколько раз подряд отказывался от рыцарского звания, а однажды отказался от приглашения написать портрет королевы. И все же король Чарльз назвал Хокни человеком"неуемного шарма и таланта, гигантом мира искусства и живописи, настоящим йоркширцем, дорогим другом и вдохновением для многих".

"Окно", 1963 г.

Картина "Окно" изначально не предполагала продолжения. Но получила его. Гокни создал "Мое окно", по его определению, это "визуальный дневник", который художник создавал в течение нескольких лет в своем доме в Йоркшире.

В этом дневнике сейчас 365 рисунков в разных стилях.

"Мистер и миссис Кларк и Перси", 1971 г.

Полотно считается одним из самых выдающихся двойных портретов XX века. На нем изображены дизайнер Оззи Кларк и его жена, модельер Селия Биртвелл в своей квартире. Ну, а Перси – — это белый кот на коленях у мужчины.

"Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)", 1972 г.

Считается, что наибольшую славу Гокни принесли картины с изображением бассейнов и калифорнийских пейзажей.

"Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)" – — монументальная работа, сочетающая в себе два главных мотива Гокни: бассейны и двойные портреты. Считается, что мужчина, плавающий под водой – сам художник. А фигура на краю бассейна – это бывший любовник Гокни Питер Шлезингер.

"Шоссе Пирблоссом", 1986 г.

В "ревущих восьмидесятых" Гокни экспериментировал с фотографией. Работа "Шоссе Пирблоссом" – представляет собой огромный коллаж ( "джойнер" по определению автора) настоящего калифорнийского шоссе, составленный из сотен отдельных снимков. Причем все фотографии сделаны под разными углами.

"Приход весны в Уолдгейт, Восточный Йоркшир", 2011 г.

По возвращении в Великобританию Гокни увлекся компьютерными возможностями в искусстве. "Приход весны…" создавался более года, работа состоит из 32 отдельных рисунков, которые все были созданы на планшете и распечатаны в огромном формате.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в возрасте 35 лет трагически оборвалась жизнь британского артиста Талая Райли (настоящее имя — Марк Орабии, – ), который создавал хиты для звезд мировой сцены, в частности, Бритни Спирс и Дуа Липы. Он погиб в результате жестокого нападения с ножом в районе Сильвертаун, что в восточной части Лондона.

Также OBOZ.UA сообщил, что 81-летнего актера-звезду культовых фильмов жестоко убил сын его возлюбленной.

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