Украинцы выбрали жюри Нацотбора на Евровидение-2024

Завершено голосование за состав жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024. Среди девяти кандидатов украинцы выбрали троих, которые, по их мнению, лучше всего справятся с этой ролью.

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Голосование за членов жюри Нацотбора проходило в приложении "Дія" – с 15 по 22 января. Всего в нем приняли участие более 720,8 тысячи украинцев. Звездная тройка судей была официально объявлена в Telegram -канале Евровидения Украина.

По результатам опроса победителями стали:

Андрей Данилко (43,79% – 315,6 тыс. голосов) – певец и композитор, Народный артист Украины.

Джамала (23,62% – 170,2 тыс. голосов) – певица, победительница Евровидения-2016.

Сергей Танчинец (12,42% – 89,5 тыс. голосов) – фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Заслуженный артист Украины.

Еще в начале голосования абсолютными лидерами стали Андрей Данилко и Джамала, однако имя третьего члена жюри оставалось загадкой. Фавориты украинцев займут кресла судей уже 3 февраля, в финале Национального отбора.

Как известно, в этом году он пройдет в формате телевизионного концерта. Конкурсант, получивший больше баллов по результатам голосования жюри и зрителей, представит Украину на Евровидении-2024 в городе Мальме, Швеция.

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