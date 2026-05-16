На Прикарпатье судили сержанта ПВО, который проспал угрозу обстрела: подробности дела

Суд Ивано-Франковской области признал виновным в нарушении правил несения боевого дежурства и небрежном отношении к службе военного, который проспал воздушную тревогу. Сержанту противовоздушной обороны присудили уплату 17 тыс. грн штрафа.

Досадный случай с военным на службе произошел в три часа ночи 16 апреля 2026 года. Об этом сказано в судебном производстве №3/352/279/26.

Подробности дела

Как указано в судебном производстве, виновным является главный сержант-командир автомобильного подразделения воинской части. Он "не выполнил команду "Готовность №1" по отражению воздушного нападения противника и не выходил на связь с пунктом управления в/ч, на телефонные звонки и оповещения не отвечал, а проснулся примерно в четыре часа утра от стука в дверь солдата, который сообщил ему, что его вызывают оперативный дежурный и командир подразделения".

Из-за этого факта в воинской части проводили служебное расследование, по результатам которого на сержанта составили админпротоколы. Эти протоколы и были переданы в суд.

В суде военный признал свою вину.

Сержант объяснил свою вину усталостью. По его словам, накануне инцидента он вернулся с боевого задания по отражению воздушного нападения, солдаты приготовили ужин и пошли отдыхать. Сержант признал, что заснул и не услышал телефонного звонка, потому что был уставшим.

Военного признали виновным по ч.2 ст.172-15 КУоАП – статья предусматривает ответственность "за халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода". Наказание по этой статье предусматривает либо штраф (до 285 необлагаемых минимумов доходов), либо арест с содержанием на гауптвахте (до 10 суток).

Судья Максим Олейник назначил военному 17 тыс. грн штрафа.

Что предшествовало

Напомним, что ночью и утром 16 апреля российские захватчики совершили очередную комбинированную воздушную атаку Украины, запустив десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов. В результате ударов оккупантов погибли и были ранены мирные жители Киева, Днепра и Одессы.

Хотя на Прикарпатье в ту ночь было относительно спокойно.

