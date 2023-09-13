Украинка Таня Муиньо получила награду на MTV Video Music Awards 2023. Полный список победителей

Популярная украинская клипмейкерша Таня Муиньо, часто работающая с мировыми звездами, одержала победу на престижной премии MTV Music Video Awards, куда была дважды номинирована в этом году. Ее отметили за работу с американской певицей Doja Cat. Больше всего наград забрала известная американская исполнительница Тейлор Свифт.

Видео дня

Таня Муиньо соревновалась за приз в категориях "Лучшая артрежиссура" и "Видео года". а победила в первой номинации. Список лауреатов появился на официальном сайте конкурса.

Интересно, что Тейлор Свифт одержала победу во всех номинациях, в которых была представлена. В частности, забрала статуэтку и у Тани Муиньо в категории "Видео года".

Кто победил на MTV Video Music Awards 2023

Видео года: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Артист года – Тейлор Свифт

Песня года: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Альбом года: Тейлор Свифт – Midnights

Лучший новый артист: Ice Spice

Лучшее выступление года: TOMORROW X TOGETHER – Sugar Rush Ride

Лучшая коллаборация: KAROL G, Шакира – TQG

Лучший поп-артист: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Лучший хип-хоп артист: Ники Минаж – Super Freaky Girl

Лучший R&B артист: SZA – Shirt

Лучший рок-исполнитель: Måneskin – THE LONELIEST

Лучший латинский исполнитель: Anitta – Funk Rave

Лучшие афробиты: Рема & Селена Гомес – Calm Down

Лучший K-Pop артист: Stray Kids – S-Class

Группа года: BLACKPINK

Лучшая песня лета: - Jung Kook ft. Latto – Seven

Лучшая альтернативная песня: Лана Дель Рэй ft. Джон Батист – Candy Necklace

Лучшая хореография: BLACKPINK – Pink Venom

Лучшая операторская работа: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Лучшие визуальные эффекты: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Лучшая режиссура: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Лучшая хореография: BLACKPINK – Pink Venom

Лучшая артрежиссура: Doja Cat – Attention. Подробнее о работе Тани Муиньо – читайте здесь.

Лучший монтаж: Оливия Родриго – Vampire

Ранее OBOZREVATEL писал, что Таня Муиньо сняла новый клип для британского певца Гарри Стайлза. В видео имеется множество мине-желтых элементов, что может быть отсылкой к цвету украинского флага.

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