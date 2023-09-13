Украинка Таня Муиньо получила награду на MTV Video Music Awards 2023. Полный список победителей
Популярная украинская клипмейкерша Таня Муиньо, часто работающая с мировыми звездами, одержала победу на престижной премии MTV Music Video Awards, куда была дважды номинирована в этом году. Ее отметили за работу с американской певицей Doja Cat. Больше всего наград забрала известная американская исполнительница Тейлор Свифт.
Таня Муиньо соревновалась за приз в категориях "Лучшая артрежиссура" и "Видео года". а победила в первой номинации. Список лауреатов появился на официальном сайте конкурса.
Интересно, что Тейлор Свифт одержала победу во всех номинациях, в которых была представлена. В частности, забрала статуэтку и у Тани Муиньо в категории "Видео года".
Кто победил на MTV Video Music Awards 2023
Видео года: Тейлор Свифт – Anti-Hero
Артист года – Тейлор Свифт
Песня года: Тейлор Свифт – Anti-Hero
Альбом года: Тейлор Свифт – Midnights
Лучший новый артист: Ice Spice
Лучшее выступление года: TOMORROW X TOGETHER – Sugar Rush Ride
Лучшая коллаборация: KAROL G, Шакира – TQG
Лучший поп-артист: Тейлор Свифт – Anti-Hero
Лучший хип-хоп артист: Ники Минаж – Super Freaky Girl
Лучший R&B артист: SZA – Shirt
Лучший рок-исполнитель: Måneskin – THE LONELIEST
Лучший латинский исполнитель: Anitta – Funk Rave
Лучшие афробиты: Рема & Селена Гомес – Calm Down
Лучший K-Pop артист: Stray Kids – S-Class
Группа года: BLACKPINK
Лучшая песня лета: - Jung Kook ft. Latto – Seven
Лучшая альтернативная песня: Лана Дель Рэй ft. Джон Батист – Candy Necklace
Лучшая хореография: BLACKPINK – Pink Venom
Лучшая операторская работа: Тейлор Свифт – Anti-Hero
Лучшие визуальные эффекты: Тейлор Свифт – Anti-Hero
Лучшая режиссура: Тейлор Свифт – Anti-Hero
Лучшая хореография: BLACKPINK – Pink Venom
Лучшая артрежиссура: Doja Cat – Attention. Подробнее о работе Тани Муиньо – читайте здесь.
Лучший монтаж: Оливия Родриго – Vampire
Ранее OBOZREVATEL писал, что Таня Муиньо сняла новый клип для британского певца Гарри Стайлза. В видео имеется множество мине-желтых элементов, что может быть отсылкой к цвету украинского флага.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!