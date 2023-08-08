Украинского клипмейкера номинировали на престижную награду MTV Music Video Awards. Видео

Популярный украинский клипмейкер Таня Муиньо, которая часто работает с мировыми звездами, дважды номинирована на премию MTV Music Video Awards в разных категориях. Ее отметили за работу с американской певицей Doja Cat.

Видео дня

Для популярной исполнительницы украинка в Лос-Анджелесе сняла дерзкий клип на песню Attention. Со списком можно ознакомиться на сайте ET (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Таня Муиньо будет бороться в номинациях "Самая лучшая режиссура" и "Видео года".

Среди конкурентов украинки клипы Майли Сайрус, Ники Минаж, Оливии Родриго, Сэма Смита, Тейлор Свифт, Дрейка, Кендрика Ламара, SZA и Megan Thee Stallion.

Клип на композицию Doja Cat появился на YouTube 16 июня 2023 года. В ролике можно увидеть множество нестандартных ракурсов и визуальных эффектов, являющихся визитной карточкой Муиньо.

Певица в клипе появилась обнаженной, но украинке удалось красиво зацензурить изображение, избегая откровенных сцен.

К слову, в номинации MTV Music Video Awards попал также клип известной группы Imagine Dragons, снятый в Украине. Он оказался в спецкатегории "Видео ради добра".

Клип был снят на песню Crushed, что в переводе с английского означает "разбитый". На протяжении всего видеоряда поклонникам группы показывали кадры из разрушенного села Новогригоровка Николаевской области и знакомили с главным героем – 14-летним Сашей.

Как писал OBOZREVATEL, Таня Муиньо, талант которой признали далеко за пределами родины, сняла новый клип для британского певца Гарри Стайлза. У видео есть множество сине-желтых элементов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!