А могло быть в космосе. Американский миллиардер отпраздновал пышную свадьбу в Египте у подножия пирамид

32-летний американский миллиардер и основатель компании Bilt Rewards Анкур Джейн в пятницу 26 апреля отпраздновал пышную свадьбу с любимой, бывшей спортсменкой WWE, Эрикой Хаммонд в Египте перед Большим Сфинксом в Гизе. Пара ранее планировала обменяться кольцами в космосе, однако идею сразу же отклонила невеста со словами: "Я не хочу умереть в день своей свадьбы!"

Они решили уйти от традиционного способа проведения праздника. Как Джейн рассказал People, у молодожен не было свидетелей, свадебного торта, особых декораций и других привычных для женитьбы вещей.

"Мы жители Нью-Йорка, и есть что-то особенное в том, чтобы находиться в совершенно другом мире. Поэтому мы решили, что наша свадьба – это момент вместе, чтобы отпраздновать новое начало, действительно особенная вечеринка с нашими друзьями где-то там, где вы находитесь в другом мире. Я одержим древней историей и обществом. Увидеть пирамиды просто безумно. Ты теряешь дар речи. Я не могу поверить, что это даже часть нашей цивилизации", – сказал Анкур Джейн.

Супруги считают, что свадьба – это прежде всего опыт, поэтому это стало причиной необычного его проведения. "Я понятия не имел, как выглядят салфетки или сервировка стола. Почему вы должны тратить 20 000 долларов на цветы? Это не имеет смысла. И все это не должно иметь значения, когда вы можете посидеть и поужинать у подножия пирамид!" – рассказал мужчина.

Однако проблемы с перелетом чуть не испортили праздник паре. Уже после регистрации на борт чартерного самолета в Южной Африке им было отказано в предоставлении услуг. Поэтому вечеринка-"открытие" свадьбы состоялась ближе к ночи.

"Все сплотились, когда мы опаздывали, и наши гости [которых было около 130 человек] сказали: "Нет, мы продолжим вечеринку, останемся... Мы собираемся продолжать вечеринку, а вы приходите, когда приземлитесь, и будем праздновать вместе". Мы праздновали до 5:00 утра, имея лучшее открытие", – вспомнил Джейн.

Именно во время этого путешествия супругам удалось как можно ближе познакомиться с Египтом. В их праздничную программу, которую составляли около года, входили частные экскурсии по пирамидам, музеям и ознакомление с местной культурой и традициями.

"Я буквально потеряла дар речи. Глядя на фотографии, я прожила свою самую лучшую жизнь. Вчера вечером я стала поп-звездой на сцене. Это была самая невероятная ночь в моей жизни", – отметила Хаммонд.

Пара познакомилась еще в "доковидные" времена, когда Джейн начал посещать спортзал, в котором работала Эрика Хаммонд. "Мы там просто были знакомыми", – вспомнила она. С тех пор у них связалось общение, а потом и отношения.

Ранее OBOZ.UA писал, что голливудская актриса Аня Тейлор-Джой лишь в апреле 2024 года впервые показала фото со своей таинственной свадьбы, которая состоялась еще 2 года назад. Звезда "Хода Королевы" решила провести празднование в готическом стиле.

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