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Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
330
Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

С начала полномасштабной войны на территории Украины команде Ukrainian Fashion Week приходилось проводить модные показы отечественных брендов на зарубежных площадках. Однако в этом году Неделя моды с размахом вернулась в Киев.

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Как сообщает издание Vogue, по словам главы организационного комитета Ирины Данилевской, первоначально мероприятие должно было длиться всего пару дней. Однако у украинских стилистов было невероятно сильное желание вернуться на родную землю, поэтому событие продлили до четырех.

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Открытие Ukrainian Fashion Week имело символический характер. На лестнице Украинского дома на Европейской площади собралось более 40 самых влиятельных представителей украинской fashion-индустрии, которые создали инициативу Opening Manifest – совместное заявление к международному сообществу.

Первый день модного мероприятия начался с показа бренда GUNIA Project. Гостей пригласили к Золотым воротам, где показали новую коллекцию, приуроченную к украинской свадьбе.

Дальше модную эстафету переняла дизайнер Ксения Шнайдер, специализирующаяся на переработке одежды и переосмыслении винтажных стилей. Она продемонстрировала коллекцию street-одежды, показ которой состоялся прямо посреди улицы.

Завершился день поразительным шоу от the COAT. 10-летие основания бренд отпраздновал показом во дворике вблизи Национальной Оперы в центре Киева.

Феерическое возвращение Ukrainian Fashion Week на Родину посетило большое количество звезд украинского шоу-бизнеса, похваставшихся нарядами от отечественных дизайнеров.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Маша Ефросинина

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Jerry Heil

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Леся Никитюк

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Lida Lee

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Даша Квиткова

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Ирина Горова

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Екатерина Полтавская

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Владимир Остапчук

Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды показали архивные фото со своего 1 сентября.

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