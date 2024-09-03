Ukrainian Fashion Week с размахом открыл дверь после 2,5 лет полномасштабной войны: как это было и кто из звезд пришел на показы. Фото

С начала полномасштабной войны на территории Украины команде Ukrainian Fashion Week приходилось проводить модные показы отечественных брендов на зарубежных площадках. Однако в этом году Неделя моды с размахом вернулась в Киев.

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Как сообщает издание Vogue, по словам главы организационного комитета Ирины Данилевской, первоначально мероприятие должно было длиться всего пару дней. Однако у украинских стилистов было невероятно сильное желание вернуться на родную землю, поэтому событие продлили до четырех.

Открытие Ukrainian Fashion Week имело символический характер. На лестнице Украинского дома на Европейской площади собралось более 40 самых влиятельных представителей украинской fashion-индустрии, которые создали инициативу Opening Manifest – совместное заявление к международному сообществу.

Первый день модного мероприятия начался с показа бренда GUNIA Project. Гостей пригласили к Золотым воротам, где показали новую коллекцию, приуроченную к украинской свадьбе.

Дальше модную эстафету переняла дизайнер Ксения Шнайдер, специализирующаяся на переработке одежды и переосмыслении винтажных стилей. Она продемонстрировала коллекцию street-одежды, показ которой состоялся прямо посреди улицы.

Завершился день поразительным шоу от the COAT. 10-летие основания бренд отпраздновал показом во дворике вблизи Национальной Оперы в центре Киева.

Феерическое возвращение Ukrainian Fashion Week на Родину посетило большое количество звезд украинского шоу-бизнеса, похваставшихся нарядами от отечественных дизайнеров.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Маша Ефросинина

Jerry Heil

Леся Никитюк

Lida Lee

Даша Квиткова

Ирина Горова

Екатерина Полтавская

Владимир Остапчук

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды показали архивные фото со своего 1 сентября.

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