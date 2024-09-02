Даша Астафьева со стрижкой 'под мальчика', а Ксения Мишина – икона стиля: украинские звезды показали архивные фото со своего 1 сентября

Звезды украинского шоу-бизнеса не могли обойти вниманием День знаний, который традиционно празднуют первого сентября. Несмотря на то, что отечественные знаменитости уже давно не сидели за школьной партой, начало осени всегда внушает ностальгию и возвращает воспоминания об этом беззаботном времени.

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OBOZ.UA собрал самые яркие фото-открытки украинских селебрити, которыми они поздравляли поклонников с новым учебным годом. Некоторых из кумиров трудно узнать, другие же наоборот – кажется, совсем не изменились.

Таня Парфильева

Украинская блогер-миллионник Таня Парфильева сделала совместно со своим брендом одежды CHER17 подборку, где изображены архивные и современные фото звезд. Предпринимательница показала и собственные снимки со школьного времени, где можно увидеть ее мужа Ивана Кришталя. Как рассказала Парфильева, в 9-м классе она перешла в новую школу. Тогда будущий избранник предпринимательницы влюбился в нее с первого взгляда.

Наталка Денисенко

Украинская актриса Наталка Денисенко известна своими рыжими прядями и любовью к белому. Фото звезды, сделанное в первый день школы, дает понять, что предпочтения актрисы зародились еще тогда. На фотографии можно увидеть юную знаменитость в белой блузке с ажурными элементами, на голове Денисенко – большой бант, а в руке она держит букварь. Наверное, это впервые, когда поклонники Наталки увидели ее с прямой челкой.

Богдан Буше

Телеведущий Богдан Буше показал фото, где он в черном смокинге с жилетом и белой рубашке. Шарма юному парню добавил черный бантик на шее. Безусловно, можно сказать, что Буше изрядно изменился за эти годы, однако черты лица звезды невозможно не узнать.

Александра Зарицкая (KAZKA)

Украинская певица Александра Зарицкая, солиста группы KAZKA, выглядела очень стильно на линейке, приуроченной к первому сентября. Будущая исполнительница нарядила пиджак фиолетового цвета, молочное платье и белые колготки. Фирменная прическа Зарицкой – распущенные вьющиеся пряди, прошли проверку годами.

Александра Тарнавская (Саша Бо)

Украинская инфлюэнсер и предпринимательница, Instagram-страница которой имеет 1,7 миллиона подписчиков, показала стильный образ, который она нарядила на первое сентября в школу. Юная ученица надела нежно-розовое платье, соединив его с полупрозрачным баллеро в тон.

Даша Астафьева

Актриса и телеведущая Даша Астафьева предстала перед камерой в необычном образе. Будущая знаменитость надела на первый звонок белую рубашку и серьги-пусеты в виде жемчужин. Изюминкой стала короткая прическа. "Знали бы вы, чего стоила эта улыбка", – написала Астафьева в Insta-stories.

Jerry Heil

Певицу Jerry Heil можно узнать благодаря ее выразительным и большим глазам. В школьные годы звезда носила длинные волосы и любила собирать их в "мальвинку".

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук показал не только свою детскую фотографию, но и снимок своей жены Екатерины Полтавской.

Ксения Мишина

Юную Ксению Мишину можно назвать иконой стиля того времени. В школе актриса любила надевать платья и юбки, носила челку и большие банты.

Артем Пивоваров

Украинский исполнитель и хитмейкер Артем Пивоваров через годы сохранил свое сосредоточенное выражение лица. Однако, что изменилось у певца, так это щечки.

Надежда Дорофеева

Надежду Дорофееву легко узнать на старых фотографиях. В частности, благодаря веснушкам знаменитости, чертам лица и светлым глазам.

Григорий Бакланов

Звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов поделился школьным фото, однако внимательные зрители культового сериала уже видели его раньше. В некоторых сценах можно увидеть портрет юного актера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядели на первое сентября Катя Осадча, Святослав Вакарчук, Тина Кароль и другие. Подробности – в нашем материале.

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