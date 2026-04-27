Украинец побил мировой рекорд: медбрат, который работает с трупами, сделал 230 тату и стал 'живым скелетом'. Впечатляющие фото

28-летний танатопрактик Олег Карпа из Дрогобыча установил мировой рекорд по количеству татуировок в виде костей на теле, превзойдя достижение известного боди-арт персонажа Zombie Boy (Рик Дженест). На теле украинца зафиксировали 230 татуировок (в теле взрослого человека преимущественно 206 костей), которые воспроизводят анатомическое строение человеческого скелета.

Рекорд подтвержден при участии врача-патологоанатома, который вместе с представителями Национального реестра рекордов Украины исследовал каждую татуировку, отмечает руководитель реестра Лана Ветрова. По ее данным, все изображения соответствуют реальным костям человеческого тела, включая мелкие элементы, которые обычно не учитываются в упрощенных анатомических моделях (хотя на руках мужчины изображен позвоночник, что не соответствует реальному виду костей руки).

Лана Ветрова сообщила, что подсчет длился около трех часов. Карпа не только превзошел предыдущий результат Рика Дженеста (139 татуировок костей), но и достиг значительно более высокого уровня детализации. В частности, на его теле воспроизведены сесамовидные кости, а также мельчайшие кости пястья, плюсны и фаланг пальцев.

Работа над созданием такого образа длилась около пяти лет. Сам Олег Карпа оставил лицо без татуировок, что позволяет ему сохранять почти (ведь на шее также имеет татуировки) привычный вид в повседневной жизни.

Рекордсмен работает медбратом в судебно-медицинской экспертизе и ежедневно имеет дело с телами умерших. Параллельно он развивает в Украине направление танатопрактики – профессиональной подготовки тел к захоронению, что включает бальзамирование, дезинфекцию, нанесение макияжа и восстановление внешнего вида.

По его словам в интервью "Суспільному", в профессию он пришел в 21 год и сразу начал работать без длительной стажировки. Основные навыки получал на зарубежных курсах. За первые шесть лет работы Карпа подготовил к захоронению более 3000 тел, выполняя как стандартные процедуры, так и сложные реконструкции после травм.

Танатопрактик использует специальную косметику с содержанием формальдегида, которая позволяет останавливать процессы разложения и придавать телу эстетический вид. В сложных случаях работа может длиться более суток, особенно если речь идет о восстановлении поврежденных частей тела.

"У меня есть обычная база как у визажиста, то есть все кисточки, все необходимое. Основное в моей работе – это не инструменты, а именно материалы, которыми я пользуюсь. Потому что кожа уже не дышит и простая косметика не подходит для мертвых людей. Есть специальная косметика со специфическим содержанием, в которой есть формальдегид. Обычная косметика ложится на мертвое тело поверх, то есть она не впитывается, а танатокосметика позволяет проникнуть в кожу и тем самым остановить процесс разложения, ну и привести к эстетическому виду", – объяснял он.

Стоит отметить, что, для сравнения, канадец Рик Дженест, известный как Zombie Boy, дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря татуировкам в виде скелета. Он умер в 2018 году в Монреале.

