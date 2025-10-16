Его невозможно произнести: что известно о мужчине с самым длинным именем в мире и почему из-за него меняли законы
Полное имя Пабло Пикассо или даже Билли Айлиш кажется бесконечным лишь до тех пор, пока не узнаешь о Лоуренсе Уоткинсе из Новой Зеландии. Именно этот человек попал в Книгу рекордов Гиннеса официально изменив свое имя на то, что состоит из 2253 уникальных слов.
Его имя настолько длинное, что, если бы его напечатать полностью, оно заняло бы пять с половиной страниц формата А4. Как пишут на сайте Книги рекордов Гиннеса, еще в марте 1990 года Лоуренс буквально "сделал себе имя", официально добавив более двух тысяч вторых имен.
Этот странный шаг принес ему титул рекордсмена за самое длинное личное имя в мире. Как рассказал он в разговоре с представителями проекта, стремление к необычным рекордам возникло после того, как он перечитал книгу рекордов от начала до конца, ища категорию, в которой мог бы победить.
Процесс оказался сложным: компьютеры тогда еще не были массовым явлением, поэтому Уоткинс заплатил несколько сотен долларов, чтобы кто-то напечатал весь список его имен. Его заявление сначала было принято окружным судом, но впоследствии отклонено Генеральным регистратором. Не согласившись с решением, Лоуренс обратился в Высший суд Новой Зеландии – и победил.
После этого случая правительство Новой Зеландии было вынуждено изменить два закона, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Таким образом, Лоуренс стал не только рекордсменом, но и человеком, из-за которого переписывали законодательство.
Сначала его имя насчитывало 2310 частей, но впоследствии официальный рекорд скорректировали до 2253 после изменения правил в Guinness World Records. Интересно, что Уоткинс в то время работал в городской библиотеке и выбирал свои имена из книг или по совету коллег. Его любимое имя – AZ2000, символизирующее имена от A до Z и общее количество 2000.
Несмотря на славу, его чрезвычайно длинное имя создало немало трудностей в повседневной жизни – государственные учреждения просто не могут вместить его полное имя ни в один официальный документ.
Сегодня Уоткинс остается единственным человеком на планете с подобным рекордом, и вряд ли кто-то решится его повторить. Ведь даже попытка произнести все 2253 слова его имени заняла бы больше часа.
Ранее OBOZ.UA писал, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря зрелищному трюку в фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Актер известен аудитории благодаря своим эффектным, а иногда и опасным сценам в кино.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!