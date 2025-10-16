Его невозможно произнести: что известно о мужчине с самым длинным именем в мире и почему из-за него меняли законы

Полное имя Пабло Пикассо или даже Билли Айлиш кажется бесконечным лишь до тех пор, пока не узнаешь о Лоуренсе Уоткинсе из Новой Зеландии. Именно этот человек попал в Книгу рекордов Гиннеса официально изменив свое имя на то, что состоит из 2253 уникальных слов.

Видео дня

Его имя настолько длинное, что, если бы его напечатать полностью, оно заняло бы пять с половиной страниц формата А4. Как пишут на сайте Книги рекордов Гиннеса, еще в марте 1990 года Лоуренс буквально "сделал себе имя", официально добавив более двух тысяч вторых имен.

Этот странный шаг принес ему титул рекордсмена за самое длинное личное имя в мире. Как рассказал он в разговоре с представителями проекта, стремление к необычным рекордам возникло после того, как он перечитал книгу рекордов от начала до конца, ища категорию, в которой мог бы победить.

Процесс оказался сложным: компьютеры тогда еще не были массовым явлением, поэтому Уоткинс заплатил несколько сотен долларов, чтобы кто-то напечатал весь список его имен. Его заявление сначала было принято окружным судом, но впоследствии отклонено Генеральным регистратором. Не согласившись с решением, Лоуренс обратился в Высший суд Новой Зеландии – и победил.

После этого случая правительство Новой Зеландии было вынуждено изменить два закона, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Таким образом, Лоуренс стал не только рекордсменом, но и человеком, из-за которого переписывали законодательство.

Сначала его имя насчитывало 2310 частей, но впоследствии официальный рекорд скорректировали до 2253 после изменения правил в Guinness World Records. Интересно, что Уоткинс в то время работал в городской библиотеке и выбирал свои имена из книг или по совету коллег. Его любимое имя – AZ2000, символизирующее имена от A до Z и общее количество 2000.

Несмотря на славу, его чрезвычайно длинное имя создало немало трудностей в повседневной жизни – государственные учреждения просто не могут вместить его полное имя ни в один официальный документ.

Сегодня Уоткинс остается единственным человеком на планете с подобным рекордом, и вряд ли кто-то решится его повторить. Ведь даже попытка произнести все 2253 слова его имени заняла бы больше часа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря зрелищному трюку в фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Актер известен аудитории благодаря своим эффектным, а иногда и опасным сценам в кино.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!