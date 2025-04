Украинец бросил флаг на сцену Билли Айлиш: реакция певицы удивила и разозлила сеть. Видео

Американская певица Билли Айлиш вызвала возмущение у украинцев своим поступком на одном из концертов в Стокгольме, что состоялись 23 и 24 апреля. Во время музыкального шоу гражданин нашей страны бросил сине-желтое знамя на сцену, однако артистка не обратила на него никакого внимания и просто прошла мимо.

Видео дня

Соответствующую запись ценитель творчества исполнительницы обнародовал на своей странице в TikTok, однако впоследствии удалил ее. В описании к видео он коротко отметил: "Я разочарован в ней".

Негативные эмоции автора ролика разделили и другие украинцы. Момент с концерта начал распространяться в сети, поэтому юзеры имели возможность поделиться своими впечатлениями:

"Измена".

"Я спокоен, а вы нормальны вообще покрывать эту неблагодарную певицу? Могла бы и поднять флаг".

"Ну так чего не взяла?"

Однако нашлись и те пользователи сети, которые встали на сторону Билли Айлиш. По их словам, артистка могла просто не заметить флаг, ведь на нее постоянно светят софиты, и не обязана была этого делать.

Следует отметить, что в 2022 году знаменитость демонстрировала кардинально другую позицию. Во время одного из концертов Билли Айлиш подняла и поцеловала флаг Украины, который получил от звезды отечественного шоу-бизнеса Jerry Heil.

Хотя американская артистка и ее семья поддерживают нашу Родину с первых дней полномасштабного вторжения, она несколько раз оказывалась в центре скандалов, связанных с российской музыкой. В прошлом году Билли Айлиш возмутила украинцев, потому что сняла видео под песню группы из РФ "Тату". Певица исполнила несколько строк англоязычной версии трека "Я сошла с ума" – All The Things She Said.

А вот в 2025 году звезда оскандалилась видео под российскую песню "Гламур". На записи исполнительница вместе со своей подругой, блоггером Квин Блэквелл танцевали и веселились перед камерой под работу артистов из России.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Игры престолов" приехал в Россию и опозорился во время выступления на сцене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!