Звезда 'Игры престолов' приехал в Россию и опозорился во время выступления на сцене. Видео

Ирландский актер и стронгмен Гафтор Бьорнссон, известный аудитории благодаря роли Грегора Клигана в сериале "Игра престолов", приехал в российский город Красноярск. Он принял участие в мультиспортивном фестивале и даже установил рекорд, однако жителям РФ запомнился своим нелепым выступлением на сцене.

Видео дня

Как отмечают пропагандистские медиа, артист без музыки пытался напеть мотив русской народной песни "В поле береза стояла", однако получилось это не очень хорошо. Хотя на видео с мероприятия можно услышать редкие аплодисменты и крики из зала, пользователи сети не оценили такой перформанс.

Под записью появились негативные комментарии:

"Действительно, в большом теле мозга нет совсем".

"Дурдом".

"Может это "В лесу родилась елочка?"

"Ужас".

На своей странице в Instagram Гафтор Бьорнссон обнародовал несколько кадров с фестиваля Siberian Power Show. В частности, он поделился, что смог установить новый рекорд на соревновании, подняв штангу весом 425 килограммов.

Кстати, в свое время звезда "Игры престолов" посещала Украину. В 2016 году актер приехал в Киев, где снялся в рекламном ролике.

Кто такой Гафтор Бьорнссон

Гафтор Юлиус Бьорнссон – стронгмен, бывший баскетболист и киноактер. Он родился 26 ноября 1988 года в столице Исландии – Рейкьявике.

Спортивную карьеру Бьорнссон начал как баскетболит. Он стал центральным игроком команды KR Basket, а затем был приглашен в Национальную сборную Исландии. Спортсмен довольно стремительно развивался в этой сфере, однако в 20 лет был вынужден проститься с баскетболом из-за проблем с коленом.

В 2011-м Гафтор Бьорнссон одержал победу на соревновании Сильнейший Человек Исландии, а в 2014-м – Сильнейший Человек Европы. Позже стронгмен попробовал себя и в роли боксера. Гафтор Бьорнссон принимал участие в кинопроектах, среди которых "Игра престолов", "Кикбоксер: Реванш" и "Варяг".

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