Билли Айлиш, поддерживающая украинцев, снялась в видео под российскую музыку: в сети певицу оправдывают

Американская певица Билли Айлиш, неоднократно выражавшая поддержку украинцам, оказалась в центре скандала. Вместе с блогером Квин Блэквелл она записала видео под российскую песню "Гламур".

Видео дня

Ролик появился на странице Блэквелл в TikTok и быстро привлек внимание украинских пользователей. На кадрах видно, как Билли Айлиш вместе с подругой пляшет и веселится перед камерой. Однако возмущение вызвало не само поведение певицы, а выбор музыкального сопровождения.

Для украинцев, более двух лет борющихся с российской агрессией, использование российского контента международными знаменитостями является болезненным вопросом. Ведь культурный бойкот России остается важным способом поддержания Украины на мировой арене и осуждения российской агрессии.

Билли Айлиш ранее публично поддерживала Украину, в частности присоединялась к кампаниям помощи. Поэтому поклонники не скрывают разочарования – многие не ожидали такого шага от певицы.

Реакция сети на видео неоднозначна: некоторые оправдывают Билли, утверждая, что она могла не знать о происхождении песни, в то время как другие подчеркивают, что медийным личностям следует быть внимательнее к своим действиям. Многие ответные комментарии появились в Telegram-канале украинской певицы Jerry Heil.

"Я думаю, она просто не знала…"

"Вообще, это не на ее странице было видео с русской песней".

"Я думаю, она не знает перевода, или не знает, чья это песня".

"Не будем перекручивать, снимала не она, а ее подруга, я больше чем уверен, что к музыке Билли не имеет никакого отношения".

"Чувствую предательство".

"Я обиделась".

"Сначала поднимает флаг, который ты передала, а потом такое".

Напомним, певица в 2022 году поддержала Украину в войне с Россией. Она посвятила украинцам песню Your Power в рамках благотворительного марафона Stand Up For Ukraine, а также обратилась к мировым лидерам и призвала их помогать Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Билли Айлиш попадала в подобный инцидент. Она снимала InstaStories под англоязычную песню российской группы Тату, молчащую о войне в Украине.

