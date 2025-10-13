Родственница Нины Матвиенко с очень редким голосом: что известно о Софии Нерсесян, которая представит Украину на Детском Евровидении 2025

Десятилетняя киевлянка София Нерсесян стала представительницей Украины на Детском Евровидении 2025, которое в этом году состоится в Грузии. Юная певица одержала победу в национальном отборе с авторской песней "Мотанка" и призналась, что вот-вот осуществит свою самую заветную мечту – выступить на большой европейской сцене.

Нерсесян известна не только как талантливая вокалистка, но и как самая молодая публичная волонтерка Украины. Несмотря на юный возраст, девочка уже имеет значительный сценический опыт, участвует в благотворительных концертах и собственноручно собирает средства для украинских защитников еще с 7-летнего возраста. OBOZ.UA расскажет, что известно о девушке.

Ее имя стало известным еще во время финала Нацотбора на Детское Евровидение 2024. Однако в том году девушка заняла второе место в рейтинге и нашу страну представлял Артем Котенко с песней "Дом". Зато София пообещала, что вернется на музыкальный конкурс снова, и сдержала свое слово, что принесло ей победу.

В разговоре с "Музвар" Нерсесян рассказывала о своих корнях и музыкальной наследственности. Она родилась в Киеве в смешанной армянско-украинской семье, а среди ее родственников – легендарная певица Нина Матвиенко.

"У меня очень певчая семья. Голосом пошла в папу, а он в свою очередь, в своего папу, то есть моего дедушки. А также со стороны бабушки моя близкая родственница – Нина Матвиенко. Поэтому еще с самого детства я увлекалась именно фольклорной музыкой", – отметила девушка.

По словам преподавательницы вокала Софии, девушка имеет редкий тип голоса – второй альт, что случается чрезвычайно редко среди девушек.

А вот ее кумиром является солистка группы Go_A – Monokate, ведь именно с украинских песен этого коллектива София начинала свой творческий путь.

Известно, что юная артистка даже проводила собственный благотворительный концерт в ботаническом саду столицы, во время которого собрала почти 15 тысяч гривен в помощь армии. Всего же, по ее словам, участие в более 14 благотворительных выступлениях с известными артистами помогло привлечь более 7 миллионов гривен для поддержки Вооруженных сил.

Среди тех, с кем София выступала на одной сцене, – Святослав Вакарчук, Макс Барских, KOLA, Павел Зибров, Сергей Бабкин, POSITIFF, Мишель Андраде, Камалия, Таяна и Арсен Мирзоян. Юная певица отмечает, что всегда выступает только вживую, без фонограммы, и требует качественного звука на сцене.

Ранее OBOZ.UA писал, о чем песня "Мотанка", с которой Украина выступит на Детском Евровидении 2025. Трек помогли Софии Нерсесян создать Светлана Тарабарова, которая была сонграйтеркой и продюсером на конкурсе.

