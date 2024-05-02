Второй раз за сутки. Украина взлетела в рейтинге букмекеров Евровидения 2024: какое место прогнозируют alyona alyona & Jerry Heil

Украина уверенно ворвалась в тройку лидеров букмекерского списка Евровидения 2024 года. После нескольких недель неудач, когда аlyona аlyona & Jerry Heil опустились с первого места на пятое, еврофаны снова прогнозируют украинцам все больше шансов на победу.

Певицы начали стремительно подниматься в рейтинге накануне, когда в Мальме, Швеция состоялась вторая репетиция украинской делегации. Ситуацию в режиме реального времени можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Сейчас лидеров тройка выглядит так:

– Хорватия

– Швейцария

- Украина

Дуэт аlyona аlyona & Jerry Heil имеет 12% шансов на победу. На графике видно, что за украинцев начали более активно голосовать в начале мая.

В чем причина

Напомним, что Украина занимала первую и вторую строчку в период со 2 января до конца марта. В это время украинских певиц обгоняли конкурсаты из разных стран, но закрепиться на верхушке удалось только в Хорватии и Швейцарии. В апреле шансы аlyona аlyona & Jerry Heil существенно снизились. Впрочем, всего одна новость смогла все поправить.

Дело в том, что 1 мая Украина раскрыла своего постановщика, которым оказался талантливый режиссер Таня Муиньо. Она снимала клипы для всемирно известных звезд, а соотечественницам помогла придумать выступление, от которого перехватывает дыхание.

Таня Муиньо сумела воплотить на сцене стойкость украинцев, буквально продирающихся вверх, несмотря на летящие фосфорные снаряды..

Ранее OBOZ.UA сообщал, где и когда смотреть два полуфинала и гранд-финал Евровидения-2024. Украина будет выступать в первом полуфинале под пятым номером.

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