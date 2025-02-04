Появились первые фото обновленной сцены Нацотбора на Евровидение 2025

Суспільне Мовлення презентовало новую сцену Нацотбора на Евровидение 2025, которую разрабатывали в сотрудничестве со Starlight Production. Зрителей и финалистов ожидает двухъярусный обновленный подиум и огромный экран перед ним.

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По словам креативного продюсера Нацотбора на Евровидение 2025 Германа Ненова, основная цель дизайна – создать сцену, которая будет напоминать о большом шоу и раскрывать личность каждого исполнителя. Это он рассказал Суспільному.

Были предусмотрены шесть сценических площадок: два яруса основной сцены, подиум, разделенный центральным кубом, и просторный грин-рум для 10 команд участников.

"При создании сцены я ставил перед собой две основные цели. Во-первых, сцена должна знакомить зрителей с каждым финалистом Нацотбора, поэтому для меня было важно, чтобы она стала сценой-портретом. Вторая цель – сценическое пространство по своей конфигурации должно напоминать сцену великого Евровидение", – делился Ненов.

В Нацотбор также возвращается фан-зона, которая вместе с трибунами создаст атмосферу международного конкурса. Также организаторы обещают рекордное количество экранов и световых конструкций с эффектом 360 градусов, что позволит вести съемку с любого ракурса.

"Сценические площадки будут создавать лучшие разнообразные возможности для перформансов наших участников. Мы благодарим за эти мощные технически и смысловые возможности наших авторов сценографии: Филиппа Нирода и Тараса Балана из Starlight Scenery", – отмечал руководитель проекта от Starlight Production Борис Пустовой.

Сценография базируется на концепции "Музыкальной ДНК нации", объединяющей сердце – символ Евровидения, музыкальные волны и стилизованную ДНК. Специальные световые плоскости и LED колонны помогут создать уникальные постановки для каждого исполнителя.

Финал Нацотбора на Евровидение 2025 года начнется 8 февраля в 18:00, а по результатам голосования жюри и зрителей определят представителя Украины на международной части музыкального шоу. Ведущими программы стали шоумен Тимур Мирошниченко, журналист Мария Ефросинина и юморист Василий Байдак.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Игорь Кондратюк дал оценку всем финалистам Нацотбора на Евровидение 2025 и сделал прогноз на победителя.

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