'Наши пути разошлись': alyona alyona раскрыла, ссорилась ли с Jerry Heil после Евровидения 2024

Репер и представительница Украины на Евровидении 2024 alyona alyona после участия в европейском музыкальном конкурсе почти перестала появляться с соавтором конкурсной песни Jerry Heil на публике, что повлекло за собой слухи о возможных конфликтах в дуэте. Артистка объяснила, что их поистине не было, а пути исполнительниц просто разошлись.

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Известно, что почти сразу после финала Евровидения 2024 певицы выпустили общий хит "Подоляночка", который записали еще до участия в Нацотборе, а позже кое-где вместе выступали на концертах. После этого они перестали публично появляться вместе, хотя фанаты призывали их начать совместную музыкальную карьеру. Впрочем, этого не может произойти не только из-за разных направлений в музыке, но и из-за характеров артисток. Как рассказала alyona alyona в интервью "Люкс ФМ", именно разные темпераменты не дали певицам почву для конфликтов.

"[Мы разошлись] не из-за конфликтов. И конфликтов как таковых у нас нет, потому что мы разные. Я экспрессивная, а Яна – она такая, мягкая", – объяснила alyona alyona.

Многих поклонников расстроило то, что после финала и объявления победителей Евровидения 2024 репер приехала в Украину одна, без соавторки песни Teresa & Maria. Затем стало известно, что произошло это из-за дальнейшей поездки Jerry Heil в Канны на кинофестиваль, поэтому ей не было смысла возвращаться домой и вскоре отправляться во Францию.

alyona alyona отметила, что меньше стала общаться с певицей из-за того, что "каждый нырнул в свою" жизнь, чтобы наверстать то, что было отложено из-за песенного конкурса.

"А разошлись наши пути, потому что мы на время Евровидения отложили каждый свою жизнь. И когда закончилось Евровидение, каждый просто нырнул в свое: в семью, в отношения, в личные песни, которые были отложены. Это, наверное, правильно, чтобы не выгорать друг от друга, чтобы реализовать то, что отложили", – рассказала репер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Jerry Heil подала свою песню на участие в престижнейшей музыкальной премии Grammy Award 2025. В прошлом году другая известная украинская певица уже испытывала свою удачу.

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