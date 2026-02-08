'До сих пор не могу поверить!' LELÉKA, которая представит Украину на Евровидении 2026, прокомментировала свою победу в Нацотборе и обратилась к иностранцам

Певица LELÉKA, которая представит Украину на Евровидении 2026, прокомментировала свою победу в финале Национального отбора и поблагодарила зрителей за поддержку. Артистка призналась, что до сих пор не может поверить в результат и чувствует большую ответственность перед страной.

Видео дня

Кроме того, исполнительница в Instagram обратилась к международной аудитории и рассказала, с каким посланием планирует ехать на конкурс. Она подчеркнула важность неравнодушия и готовности спасать мир.

На песенном конкурсе Евровидение 2026 Украину представит LELÉKA с композицией Ridnym. Певица одержала победу на Национальном отборе, а уже 12 мая выступит в Вене на самой большой крытой арене Австрии – Wiener Stadthalle.

Сразу после объявления результатов артистка эмоционально отреагировала на победу в соцсетях и поделилась переживаниями с поклонниками.

"Расправляю широко свои крылышки и обнимаю каждого из вас крепко-крепко. Спасибо – от земли и до неба, – написала она. – Я во сне, кажется, до сих пор. Как-то мне надо это все переварить. Я очень благодарна всем вам за доверие, за веру. За то, что я от ноунейм получила столько поддержки! Я в это до сих пор не могу поверить. Спасибо искренне, это для меня огромная честь, огромная ответственность. Я постараюсь не сломаться и сделать все как можно лучше для всех нас".

Отдельно певица записала обращение к иностранцам, в котором представила себя и рассказала об идее конкурсной песни.

"Привет, меня зовут LELÉKA и я буду представлять Украину на Евровидении в этом году. Я очень тронута и рада. Я привезу специальную песню, которая о том, что очень важно не бояться спасать нас и наш мир", – сказала атистка.

Ранее OBOZ.UA писал о чем песня Ridnym, которая представит Украину на Евровидении 2026. Благодаря музыкальной работе LELÉKA хотела показать, что даже в те моменты, когда мир вокруг увядает, внутри остается сила, которая ведет к новой жизни.

