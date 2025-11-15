Участница 'Холостяка 14' Диана Зотова эмоционально прокомментировала свой вылет из шоу из-за 'незавершенных отношений' и пожаловалась на монтаж СТБ

Украинская модель и участница романтического реалити "Холостяк 14" Диана Зотова прокомментировала драму, которая разгорелась вокруг нее в пятом выпуске шоу. Девушка откровенно рассказала Тарасу Цимбалюку, что испытывает чувства к бывшему партнеру, когда актер захотел выяснить, является ли правдивой информация о том, что она якобы до сих пор находится в отношениях. После этого признания звезда принял решение выгнать ее из реалити.

Когда трансляция пятого выпуска проекта завершилась, Диана Зотова вышла на связь в своем Telegram-канале, чтобы расставить все точки над "і" в этой ситуации. Как отметила модель, монтажеры телеканала СТБ кардинально перекрутили ее разговор с Цимбалюком, более того, заявила, что именно она была инициатором покинуть реалити.

Почему Зотова вылетела из "Холостяка 14"

Во время пятой недели на проекте, который проходил в Карпатах, Тарас Цимбалюк пригласил на личный разговор модель Диану Зотову, ведь ему не давал покоя один вопрос. Знаменитость наткнулся в сети на информацию, будто модель продолжает отношения со своим партнером, несмотря на участие в шоу.

Как отметила девушка, она поставила точку в своем прошлом романе, но когда пришла на "Холостяка 14", экс-бойфренд снова с ней связался: "Я узнала, что у него не исчезли чувства ко мне. Не могу отпустить эту историю и этого человека. У меня еще есть к нему глубокие чувства".

Услышав эти слова, Тарас Цимбалюк предположил, что когда Зотова просила отпустить ее на важную работу во время первой вечеринки, на самом деле летала к прошлому избраннику. Актер был очень зол из-за этой ситуации, поэтому попрощался с моделью.

"Я плохо отношусь к обману. Не вижу смысла дальше с ней разговаривать", – сказал главный герой романтического шоу.

Реакция модели

Диана Зотова решила разъяснить эту неприятную ситуацию в своих соцсетях. Модель подчеркнула, что разошлась со своим экс-бойфрендом задолго до первой вечеринки на "Холостяке 14" и не поддерживала с ним контакт. Однако, когда она уехала на работу во Францию, бывший неожиданно ей позвонил.

По словам Зотовой, у них был очень долгий и приятный разговор, после которого она поняла, что до сих пор не отпустила этого человека. Тогда модель решила вернуться на проект, все обдумать и лично сообщить "холостяку" о своих чувствах.

"Главное – это была моя инициатива уйти с проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека. С Тарасом я могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти, но это тоже, конечно, вырезали", – написала девушка.

В частности, в своих Instagram-stories Диана Зотова "поблагодарила" телеканал СТБ за монтаж, а Тараса Цимбалюка за предположение, что якобы летала к бывшему парню вместо работы. Как отметила модель, у нее была очень серьезная съемка во Франции, о чем заблаговременно были предупреждены создатели "Холостяка". Она была очень неприятно поражена увидеть, что в эфире эту ситуацию перекрутили.

Что известно о Диане Зотовой

Модель родилась в городе Николаев. В 2021 году она участвовала в конкурсе "Мисс Украина", где, кстати, познакомилась с Тарасом Цимбалюком, а сейчас снимается в различных рекламных кампаниях. Что интересно, на просторах сети распространялась информация, якобы именно Диана Зотова станет победительницей реалити, но этого не сложилось.

