Свидания в Карпатах: как проходит пятый выпуск "Холостяка 14". Онлайн-трансляция

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
450
В 19:00 на телеканале СТБ началась прямая трансляция пятого эпизода самого романтичного реалити-шоу страны "Холостяк 14". За сердце главного героя проекта, актера Тараса Цымбалюка, продолжают бороться 11 девушек и в этом выпуске аудитория увидит, как они будут раскрываться перед знаменитостью.

Новая неделя на шоу обещает быть насыщенной большим количеством событий, ведь пройдет в живописных Карпатах. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию реалити и рассказывает все самые интересные события.

Впрошлую пятницу желанные розы от "холостяка" получили: фотомодель Надин Головчук, предпринимательница Ирина Кулешина, всадница Валерия Жуковская, менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина, фотограф Юлия Коренюк, модель Ирина Пономаренко, владелица свадебного агентства Дарья Романец, преподавательница Яна Андриенко, фитнес-тренер Ольга Дзундза, косметолог Оксана Шанюк и модель Диана Зотова.

На этой неделе девушкам придется выйти из зоны комфорта, ведь жить они будут не в отеле, а в палатках. По мнению Тараса Цимбалюка, это поможет ему увидеть красавиц с другой стороны.

Испытание для претенденток на сердце Цимбалюка началось с того момента, как они встретили Григория Решетника. Ведущий дал им 7 минут, чтобы взять с собой в портфель все необходимые вещи для жизни в лесу. А вот чтобы добраться до палаточного городка, участницам нужно было как можно быстрее добежать до трансфера. Те, кто сделают это первыми, будут ехать в самых комфортных условиях, то есть в машине, а самые медленные – в худших, в этом случае на лошадях.

Далее перед девушками снова встал нелегкий выбор: отказаться от трансфера и взять с собой необходимые вещи, такие как продукты питания и спальные мешки, или же продолжить ехать в комфорте до палаточного городка, отказавшись от этого предложения. Все красавицы, кроме фотографа Юлии Коренюк, решили дальше идти пешком.

Новость дополняется...

