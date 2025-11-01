'Мисс Украина 2023' сделала громкое заявление после того, как со скандалом покинула 'Холостяк 14': собирается в суд

Третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк 14", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк, был насыщен большим количеством событий, в частности, не обошлось без громких скандалов. Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия покинула проект еще до церемонии роз из-за конфликта с другими участницами.

Во время личного общения некоторые девушки начали обвинять модель в лицемерии, более того, назвали ее "любовницей" женатого мужчины. София Шамия решила не терпеть такое отношение к себе, поэтому собрала чемоданы и уехала домой, а когда эпизод вышел в эфир на телеканале СТБ, заявила, что не планирует так просто оставлять эту ситуацию.

Почему разгорелся скандал

Участницы "Холостяка 14" собрались в одной комнате и начали обсуждать свидания друг друга. В какой-то момент направление их разговора резко изменилось. Косметолог Оксана Шанюк и владелица бренда купальников Ирина Кулешина заявили, что София Шамия максимально неискренна. По их словам, модель играет на камеру роль хорошей и вежливой девочки, но в реальной жизни ведет себя очень агрессивно, когда слышит мнение, с которым не соглашается.

Более того, вскоре Оксана Шанюк якобы раскрыла "темное прошлое" обладательницы титула "Мисс Украина 2023". Косметолог отметила, что София Шамия будто бы крутила роман с мужем ее беременной клиентки.

Выслушав все громкие обвинения в свою сторону модель быстро выбежала на улицу. Немного успокоив эмоции, она вернулась в свою комнату, собрала вещи и покинула реалити. Стоит отметить, что о таком решении Софии Шамии Тарас Цимбалюк узнал уже на церемонии роз.

Заявление "Мисс Украина 2023"

На личной странице в соцсети Threads модель сделала несколько комментариев за то время, когда проходил показ третьего эпизода "Холостяка 14". Сперва София Шамия иронично "поблагодарила" монтажеров реалити за то, что сделали из нее в кадре "маленькую наивную девочку". Она также резко высказалась о том, что создатели шоу слишком много внимания акцентировали на ее титуле.

"Боже, насколько людей легко обвести вокруг пальца. Это монтаж. На первой вечеринке редакторы уговаривали меня сказать, что я "Мисс" при знакомстве, я отказалась. А дальше пошли нарезки, где по 100 раз говорю, что я "Мисс", – написала модель.

Когда трансляция "Холостяка" завершилась, София Шамия опубликовала короткую фразу: "Встретимся в суде".

На такое заявление иронично отреагировал ведущий романтического проекта Григорий Решетник. Он написал: "Там и снимем пост-шоу".

