Участница 'Холостяка 13' раскрыла, могла ли общаться с 'Тереном' вне камер и подсказывали ли ему редакторы, о чем говорить

Участница "Холостяка 13" Татьяна Мелехова, выбывшая из проекта во втором выпуске, раскрыла что не имела права общаться с главным героем шоу Александром "Тереном" Будько вне камер. По ее словам, таковы были правила, чтобы отношения развивались только "в прямом эфире".

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Хотя она пробыла на проекте всего 2 недели, но получила определенные впечатления и сделала личные наблюдения. Об этих деталях и "строгом" контракте она рассказала в интервью "24 Каналу".

"Нам не позволяют. Все должно происходить на камеру, чтобы зритель не упустил важный момент в развитии отношений участницы и "холостяка", – рассказала Татьяна Мелехова о запрете общения вне камер.

Ранее в Instagram это подтверждала победительница реалити-шоу Инна Белень. Она показывала момент одного из свиданий, где между ней и Александром "Тереном" стоял член съемочной команды и держал большой лист бумаги, не позволявший ей и ветерану даже смотреть друг на друга.

Татьяна Мелехова также завуалированно подтвердила заявление еще одной участницы – Юлии Шкурлей – о том, что во время первой вечеринки, где "холостяк" знакомился с каждой девушкой, в его ухе был наушник. Участница хоть и не сказала прямо о наличии неожиданного предмета во время съемок, однако отметила, что "должна быть какая-то коммуникация со съемочной группой".

"Я почувствовала совсем другую историю. Думаю, что это много зрителей заметили. Когда Александр общается, он как-то смотрит просто сквозь тебя. Возможно, из-за большого количества девушек он хочет уже концентрироваться выборочно. Поэтому ему тяжело. А наушник – есть он или нет, опустим этот вопрос. Ведь, когда идет съемочный процесс, должна быть коммуникация со съемочной группой. Потому все может быть", – добавила участница.

Она также сообщила, что жалобы на "очень строгий" контракт других девушек на шоу были "высосаны из пальца", ведь ничего супертяжелого и проблемного в нем не было, если все соблюдать.

"Контракт серьезный, и понятно, что нужно подходить к этому рассудительно – все внимательно читать, быть готовым к прописанным условиям. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. Я соблюдаю условия контракта, и проект не имеет ко мне претензий", – отметила Татьяна Мелехова.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юстина из "Холостяка 13" рассказала, какого мужчину ищет после неудачного романа с "Тереном". Ветерана она считает еще ребёнком.

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