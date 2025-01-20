'Это ребенок еще': Юстина из 'Холостяка 13' рассказала, какого мужчину ищет после неудачного романа с 'Тереном'

Участница реалити-шоу "Холостяк 13", которая вылетела из проекта предпоследней, Юстина Багай раскрыла, с каким мужчиной хотела бы построить отношения. После окончания проекта (прошло 4 месяца с окончания съемок) она так и не начала романтических отношений с кем-то. Оказалось, что в приоритете для девушки мужчины значительно старше ее.

Видео дня

21-летняя Юстина в интервью Славе Демину призналась, что "холостяка", ветерана Александра "Терена" Будько считает еще ребенком. К слову, в мае ему исполнится 29 лет.

"Я, когда шла на проект и узнала, что Саше – 28, я… Это ребенок еще. Мужчины позже развиваются", – призналась участница реалити-шоу.

Она прямо ответила интервьюеру, что готова построить отношения с мужчинами старше 30-35 лет. В частности, девушка также перечислила, какими качествами характера должен владеть ее любимый.

"На данном этапе: добрый, искренний, откровенный, мудрый, статусный.., сильный и немного социопат. Мне бы такого холодного, потому что я такая вся "я радость и добро несу", и меня надо уравновешивать. Чтобы кто-то мне сказал: "Не будь такой наивной, не будь такой хорошой". Надо Инь и Янь", – отметила девушка.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская модель набросилась на Александра "Терена" из-за языкового вопроса. Однако ветеран не стал молчать и послал ее на три буквы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!