Песня Австралии вошла в историю Евровидения: о чем не попавшая в финал One Mikali (One Blood) от Electric Fields
Во вторник, 7 мая, сцену Евровидения 2024 в городе Мальме (Швеция) зажег австралийский дуэт Electric Fields, исполнивший песню One Milkali (One Blood). Ее особенностью является смесь двух языков – общенационального английского и языка аборигенов аṉangu: янкунитятяра. И хотя вокалистка Заакарая Филдинг и клавишник Майкл Росс не попали в гранд-финал песенного конкурса, они, безусловно, получили место в сердцах зрителей.
Что интересно, фанаты Австралии не были уверены, что представители страны могут победить в Евровидении 2024, но они хотели, чтобы еврофаны поняли посыл песни, о чем идет речь даже в самом ее заглавии – одна кровь. "Когда мы выступаем, мы надеемся оказать влияние и поделиться моделью любви и уважения, что мы больше похожи, чем разные", – говорит Майкл Росс, пишет The Guardian.
Зрители во время выступления Electric Fields увидели на сцене австралийского аборигена и духовой инструмент, похожий на небольшую трембиту. Он называется диджерида (на английском yidaki (едаки)) и является одним из старейших музыкальных инструментов в мире. Едаки делают из куска ствола эвкалипта, достигающего длины от одного до трех метров. Интересно, что сердцевину никто не вырезает – ее выедают термиты.
"Мы представляем один из самых древних австралийских языков и диджериду на сцене Евровидения. Это уже прекрасная победа для Австралии", – говорит Заакарая Филдинг.
Что интересно, ABC News пишет, что соответствующего слова к "milkali" на самом деле в английском языке не существует, а перевод как "кровь" является приблизительным значением. "Картина рассказывает о том, как коренные и некоренные народы работают вместе, изучают и делятся двумя разными культурами Ngapartji Ngapartji (проект поддержки и возрождения языка коренных народов Австралии)", – рассказал Роберт Филдинг, отец вокалистки.
Более того, песня была написана еще в 2019 году и должна была представлять дуэт на конкурсе "Евровидение – Австралия решает".
"Евровидение имеет сильный резонанс в Австралии, потому что люди могут общаться с современной музыкой из домов своих предков, а также могут конкурировать и продвигать австралийскую музыку на такой большой европейский рынок", – рассказал Лаклан Вудс, президент австралийского фан-клуба Евровидения.
В комментариях под опубликованным в YouTube выступлением фанаты восхищены номером, но разочарованы убытием из песенного конкурса:
- "Я считаю, что эта песня была для нас больше, чем Евровидение, – как нации было важно передать что-нибудь на языке, особенно сейчас".
- "Они сделали невероятную химию в исполнении. Австралия должна гордиться ими".
- "Нечасто я злюсь, когда страна не прошла квалификацию. Вы этого заслужили".
- "Такой хороший показ их коренной культуры аборигенов!"
- "Мы гордимся вами, легенды, независимо от результатов сегодняшнего вечера вы показываете настоящую австралийскую музыку, людей, культуру и инструменты".
И хотя Electric Fields так и не прошли в финал Евровидения 2024, который состоится в субботу 11 мая, представительниц Украины там можно будет увидеть. Еще неизвестно, под каким номером певицы будут выступать, ведь на жеребьевке они выбрали "выбор продюсера", из-за чего организаторы шоу по окончании второго полуфинала (9 мая) самостоятельно изберут порядок выступления.
Следует отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. С хроникой первого полуфинала можно ознакомиться по ссылке.
Ранее OBOZ.UA писал, что в первом полуфинале свои номера продемонстрировали два участника "Большой пятерки" и страна-хозяин. По старым правилам, зрители имели возможность пересмотреть выступления лишь частично в записи, а вживую участники исполнили свои треки только в финале.
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