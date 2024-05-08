Песня Австралии вошла в историю Евровидения: о чем не попавшая в финал One Mikali (One Blood) от Electric Fields

Во вторник, 7 мая, сцену Евровидения 2024 в городе Мальме (Швеция) зажег австралийский дуэт Electric Fields, исполнивший песню One Milkali (One Blood). Ее особенностью является смесь двух языков – общенационального английского и языка аборигенов аṉangu: янкунитятяра. И хотя вокалистка Заакарая Филдинг и клавишник Майкл Росс не попали в гранд-финал песенного конкурса, они, безусловно, получили место в сердцах зрителей.

Что интересно, фанаты Австралии не были уверены, что представители страны могут победить в Евровидении 2024, но они хотели, чтобы еврофаны поняли посыл песни, о чем идет речь даже в самом ее заглавии – одна кровь. "Когда мы выступаем, мы надеемся оказать влияние и поделиться моделью любви и уважения, что мы больше похожи, чем разные", – говорит Майкл Росс, пишет The Guardian.

Зрители во время выступления Electric Fields увидели на сцене австралийского аборигена и духовой инструмент, похожий на небольшую трембиту. Он называется диджерида (на английском yidaki (едаки)) и является одним из старейших музыкальных инструментов в мире. Едаки делают из куска ствола эвкалипта, достигающего длины от одного до трех метров. Интересно, что сердцевину никто не вырезает – ее выедают термиты.

"Мы представляем один из самых древних австралийских языков и диджериду на сцене Евровидения. Это уже прекрасная победа для Австралии", – говорит Заакарая Филдинг.

Что интересно, ABC News пишет, что соответствующего слова к "milkali" на самом деле в английском языке не существует, а перевод как "кровь" является приблизительным значением. "Картина рассказывает о том, как коренные и некоренные народы работают вместе, изучают и делятся двумя разными культурами Ngapartji Ngapartji (проект поддержки и возрождения языка коренных народов Австралии)", – рассказал Роберт Филдинг, отец вокалистки.

Более того, песня была написана еще в 2019 году и должна была представлять дуэт на конкурсе "Евровидение – Австралия решает".

"Евровидение имеет сильный резонанс в Австралии, потому что люди могут общаться с современной музыкой из домов своих предков, а также могут конкурировать и продвигать австралийскую музыку на такой большой европейский рынок", – рассказал Лаклан Вудс, президент австралийского фан-клуба Евровидения.

В комментариях под опубликованным в YouTube выступлением фанаты восхищены номером, но разочарованы убытием из песенного конкурса:

"Я считаю, что эта песня была для нас больше, чем Евровидение, – как нации было важно передать что-нибудь на языке, особенно сейчас".

"Они сделали невероятную химию в исполнении. Австралия должна гордиться ими".

"Нечасто я злюсь, когда страна не прошла квалификацию. Вы этого заслужили".

"Такой хороший показ их коренной культуры аборигенов!"

"Мы гордимся вами, легенды, независимо от результатов сегодняшнего вечера вы показываете настоящую австралийскую музыку, людей, культуру и инструменты".

И хотя Electric Fields так и не прошли в финал Евровидения 2024, который состоится в субботу 11 мая, представительниц Украины там можно будет увидеть. Еще неизвестно, под каким номером певицы будут выступать, ведь на жеребьевке они выбрали "выбор продюсера", из-за чего организаторы шоу по окончании второго полуфинала (9 мая) самостоятельно изберут порядок выступления.

Следует отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. С хроникой первого полуфинала можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, что в первом полуфинале свои номера продемонстрировали два участника "Большой пятерки" и страна-хозяин. По старым правилам, зрители имели возможность пересмотреть выступления лишь частично в записи, а вживую участники исполнили свои треки только в финале.

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