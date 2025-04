Участника Backstreet Boys, которого назвали одним из самых красивых мужчин планеты, обвинили в сексуальном насилии: подробности и реакция

Участник легендарного бойз-бэнда Backstreet Boys Ник Картер, которого в 2000 году журнал People включил в список "50 самых красивых людей планеты", обвиняют в сексуальном насилии. На этот раз с иском выступила Лаура Пенли, утверждающая, что 45-летний певец не только совершил над ней сексуальное насилие, но и инфицировал ее вирусом папилломы человека (ВПЧ), что в конце концов привело к раку шейки матки.

Согласно судебным документам, полученным изданием People, инциденты происходили в период с декабря 2004 года по февраль 2005 года, когда Пенли было около 19 лет. Сначала отношения между ней и Картером, по ее словам, были добровольными: пара виделась каждые несколько недель в Лос-Анджелесе, однако ситуация изменилась во время одного из визитов в квартиру певца.

Пенли утверждает, что во время сексуального контакта Картер отказался использовать презервативы, заявив, что является "чистым". Она отмечает, что до этого никогда не имела незащищенного секса. В дальнейшем, по ее словам, артист якобы прибег к насильственному сексуальному акту, несмотря на ее многократные отказы. В иске говорится, что после инцидента Картер требовал молчания, намекая, что ей никто не поверит. Однако впоследствии он якобы извинился – и, по словам Пенли, во время повторной встречи совершил над ней еще один акт сексуального насилия.

Женщина утверждает, что именно Картер инфицировал ее несколькими заболеваниями, передающимися половым путем, включая ВПЧ, гонорею и хламидиоз. Уже в августе 2005 года ей поставили диагноз – рак шейки матки 2 стадии, и женщина была вынуждена пройти несколько болезненных процедур. В иске отмечается, что в результате действий певца Пенли испытала эмоциональное потрясение, физическую боль, проблемы с интимностью и другие последствия травмы.

Кроме того, женщина утверждает, что стала жертвой травли со стороны поклонников Картера после того, как дала показания против него. Она требует компенсации в размере более 15 000 долларов и настаивает на проведении судебного разбирательства с участием присяжных.

Юридическая команда Картера категорически отрицает обвинения. В совместном заявлении адвокатов Лиан К. Вакаямы и Дейла Хейса-младшего говорится: "Это еще одна ерунда от банды заговорщиков и их адвокатов, которые продолжают злоупотреблять системой правосудия, чтобы попытаться уничтожить Ника Картера. Это взято из той же предполагаемой пьесы – ждать десятилетиями, пока мистер Картер не отпразднует профессиональную веху, а затем прятаться за привилегией судебного разбирательства, чтобы сделать совершенно ложные претензии, пытаясь нанести максимальный ущерб Нику и его семье".

Не первый скандал: Картер уже фигурирует по нескольким делам

Иск Пенли стал уже четвертым обвинением в сексуальном насилии против Картера. Ранее с подобными заявлениями выступали Мелисса Шуман, Эшли Рэпп и Шеннон Рут. В 2023 году Картер даже подал встречный иск против Шуман и Рут, обвинив их в клевете. Впрочем, в 2024 году суд постановил, что Картер не имеет права подавать аналогичный иск против Рэпп.

Слушание по делу Шумана должно начаться в Калифорнии в декабре 2025 года, а дела Рэпп и Рут будут рассматриваться в Неваде в марте 2026 года.

Что известно о Нике Картере

Николас Картер родился 28 января 1980 года в Джеймстауне (штат Нью-Йорк), впоследствии его семья переехала во Флориду. В детстве он активно участвовал в кастингах, рекламе, а также снялся в фильме "Эдвард – руки-ножницы". В 1992 году Ник стал одним из первых участников будущей супергруппы Backstreet Boys, которая в середине 90-х снискала мировую славу. В 2001 году группа попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный подростковый вокальный коллектив.

Параллельно Картер развивал сольную карьеру – в 2002 году выпустил альбом Now or Never, получивший золотой статус. Также он снимался в кино, занимался музыкальным менеджментом и реалити-телевидением – в частности шоу House of Carters, где рассказывалось о жизни его семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что 64-летний Жан-Клод Ван Дамм попал в секс-скандал с несовершеннолетними. По данным местных медиа, звезду боевиков обвиняют в сознательном вступлении в сексуальные отношения с женщинами, эксплуатируемыми преступной группой во главе с Морелем Болеа.

