64-летний Жан-Клод Ван Дамм попал в секс-скандал с несовершеннолетними: в чем обвиняют актера

В Румынии возбуждено уголовное дело против 64-летнего актера Жан-Клода Ван Дамма. По данным местных медиа, звезду боевиков обвиняют в сознательном вступлении в сексуальные отношения с женщинами, эксплуатируемыми преступной группой во главе с Морелем Болеа.

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Дело рассматривает Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии. Ван Дамма обвиняют в том, что он получил пятерых румынских женщин как "подарок" во время мероприятия в Каннах, предварительно зная, что они принадлежат к сети торговцев людьми, пишет People.

По данным расследования, женщины являлись жертвами преступной организации, возглавляемой Морелем Болеа. Известно, что группа действовала в Румынии и за ее пределами, занимаясь вербовкой и эксплуатацией женщин, в том числе несовершеннолетних.

Ключевыми свидетельствами по делу стали заявления одной из жертв и свидетеля событий в Каннах. Адвокат Адриан Кукулис, представляющий интересы одного из пострадавших, сообщил, что женщины находились в уязвимом состоянии, подпадающем под статью 182 Уголовного кодекса Румынии.

"Несколько румын, которые в настоящее время находятся под следствием за создание преступной группы и сутенерство, якобы предложили Жан-Клоду Ван Дамму пять румынских женщин – фотомоделей в Румынии – для сексуальных отношений с ним. Лицо, получавшее эти выгоды, знало об их состоянии", – заявил Кукулис.

По его словам, этот случай является частью расследования торговли людьми, которое продолжается еще с 2020 года. Высший кассационный суд Франции, имеющий юрисдикцию в Каннах, должен санкционировать уголовное производство. Если обвинения будут официально предъявлены, подозреваемые, в частности Ван Дамма, могут вызвать в Румынию для дачи показаний.

Представители актера и DIICOT пока не комментируют ситуацию.

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