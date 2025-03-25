Бывшей девушке Илона Маска диагностировали психические расстройства, от которых нет лекарства

Канадская певица Граймз (настоящее имя Клэр Буше), имевшая отношения с Илоном Маском и родившая от него троих детей, призналась, что ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизм и, вероятно, дислексию. Артистка поделилась своими размышлениями о собственном психическом здоровье и влиянии диагноза на ее жизнь, отметив, что если бы об этом стало известно еще в детстве, ее судьба могла сложиться совсем по-другому.

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Граймз рассказала в соцсети Х, что с раннего возраста испытывала трудности с учебой, письмом и концентрацией внимания. Она отметила, что поэтому всегда много работала, испытывала сильное давление и даже прибегала к наркотикам.

"Если бы мы знали об этом, когда я была ребенком, я бы не работала так много, не употребляла наркотики, и многие мои странные одержимости и мотивации считались бы патологическими, и я могла бы списать на них определенные вещи, которые были очень тяжелыми для меня, но я рада, что преодолела их. Возможно, меня бы тоже накачали наркотиками", – написала она.

Артистка также призналась, что испытывает трудности с письмом из-за дислексии и вынуждена постоянно проверять свои тексты.

Кроме личных переживаний, Граймс выразила обеспокоенность по поводу популярных аккаунтов в социальных сетях, обсуждающих психическое здоровье. По ее словам, большая часть из них формирует ложное представление о расстройствах, а некоторые даже способствуют их распространению. Она также подчеркнула, что психические расстройства могут быть "заразными" в определенном смысле. Например, во время школьных занятий, посвященных психическим болезням, она и ее одноклассники начинали испытывать исчезающие симптомы.

Отдельно Граймс выразила мнение, что в настоящее время синдром дефицита внимания часто связан с чрезмерным использованием цифровых технологий. "Я чувствую, что огромный процент СДВГ – это экранная зависимость и дофаминовое выгорание", – считает она.

Что такое СДВГ и дислексия

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это неврологическое расстройство, проявляющееся из-за импульсивности, трудностей с концентрацией внимания и эмоциональной нестабильности. Он часто диагностируется еще в детстве и может усложнять обучение и социальное взаимодействие.

Дислексия, в свою очередь, является расстройством чтения, которое не связано с интеллектом, но влияет на способность человека правильно распознавать буквы и понимать написанный текст. Она усложняет обучение, а во взрослом возрасте может вызвать трудности с организацией работы и соблюдением дедлайнов.

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