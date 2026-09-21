«У тебя жена с прицепом». Цимбалюк развенчал стереотип о разведенных мамах и заставил хейтеров аплодировать ему

Актер Тарас Цимбалюк отреагировал на комментарии о том, что его возлюбленная Елена Светлицкая – "женщина с прицепом", поскольку воспитывает двоих детей. Актер не согласился с таким отношением к разведенным матерям и заявил, что не "принял" Светлицкую несмотря на ее дочерей – он влюбился в нее вместе со всей ее историей.

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Своими размышлениями главный герой "Холостяка 14" поделился в видео в Instagram. Цимбалюк признался, что его удивляет сама логика подобных высказываний, ведь после 30 лет люди обычно вступают в новые отношения уже со своим опытом, прошлым и жизненными обстоятельствами.

"У тебя женщина с прицепом. Такие комментарии я начал видеть в социальных сетях, потому что у моей возлюбленной двое детей. И меня не задевает слово "прицеп", я просто пытаюсь понять какую-то определенную логику. То есть женщина, которая приходит в твою жизнь с какой-то историей, в обществе позиционируется как менее ценная?" – сказал актер.

Он также эмоционально описал свою избранницу, назвав ее "торнадо". По словам Цимбалюка, именно эта эмоциональность его привлекает, а материнство не изменило характер Светлицкой, а лишь придало ему новое измерение.

"Моя любимая, моя Оленка, она как торнадо. Она очень эмоциональна. И знаете, я готов идти за этим, меня это в ней очень заводит", – рассказал Цимбалюк.

В то же время артист отметил, что материнство, по его мнению, "заземляет" Свитлицкую. Он объяснил, что любовь к дочерям не лишает ее эмоциональности, эмпатии и чувственности, а наоборот – является частью того, что в свое время привлекло его внимание к ней.

"Я смотрю, как она любит своих детей, и понимаю, что в свое время обратил на нее внимание именно из-за ее умения любить, из-за ее чувствительности, эмпатии, того, насколько она чувственна", – поделился актер.

Цимбалюк не отрицает, что отношения с человеком, у которого уже есть дети, могут быть сложнее. Однако он считает, что именно это заставляет партнеров строить взрослые отношения, а не искать исключительно комфортный для себя сценарий.

Актер добавил, что после 30 лет у каждого уже есть определенный "бэкграунд": у кого-то двое детей, у кого-то два брака, а у кого-то, по его словам, "в голове такой прицеп, что лучше бы действительно было двое или трое детей".

Такая позиция Цимбалюка нашла отклик у пользователей TikTok, хотя после "Холостяка 14" он набрал немало хейтеров. Под видео люди делились собственным опытом отношений с партнерами, у которых уже были дети, и поддерживали актера:

"Меня взял с пятью детьми, а я еще шестого ему родила".

"Женщина с ребенком – это уже семья. А вот мужчина, который связывает свою жизнь с этой женщиной, становится частью этой семьи".

"Спасибо вам за этот пост. У меня трое детей, и мой бывший кричал мне в лицо, что я с детьми никому не нужна. Но все не так. Сейчас я счастлива с любимым мужем, который принимает меня и моих детей".

"Я с прицепом, а мой любимый мужчина – с двумя прицепами. Так что мы уже маленький локомотив".

"Моя бабушка говорила: "Если мужчина любит женщину, он будет любить и чужих детей, а если мужчина не любит женщину, то он и своих детей не будет любить".

"Вы очень высоко поднялись в моих глазах. Респект".

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая подтвердили свои отношения в августе. Актер тогда опубликовал романтическое видео с возлюбленной, на котором они гуляют, обнимаются, целуются и шутят.

"Люблю тебя", – кратко подписал он ролик.

До этого артисты долгое время не комментировали слухи о романе. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях, путешествовали и публиковали совместные снимки. Еще в 2025 году Светлицкая отрицала роман с Цимбалюком, объясняя, что их связывают дружба, работа и общие увлечения.

Отметим, что Елена Светлицкая до отношений с Цимбалюком была замужем за мужчиной по имени Николай. Супруги прожили вместе около девяти лет и имеют двух дочерей – Веру и Марию. В начале 2025 года актриса развелась с мужем.

После разрыва Светлицкая рассказывала, что для нее важно сохранить нормальные отношения с отцом детей. По ее словам, они могут проводить время вместе ради дочерей, а Николай помогает ей с ними, когда она занята съемками или гастролями.

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