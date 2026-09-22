У певца, которому приписывали роман с Тоней Матвиенко, диагностировали паралич лица: как он выглядит сейчас

Украинский певец Роман Скорпион, которого подозревали в романтических отношениях с коллегой Тоней Матвиенко, признался, что более месяца назад врачи диагностировали у него паралич Белла. Из-за недуга часть лица артиста почти полностью перестала функционировать, поэтому ему пришлось начать интенсивную терапию, чтобы улучшить свое состояние.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью Славе Демину. Как подчеркнул Скорпион, столкнувшись с такой серьезной проблемой, он начал, как никогда раньше, ценить каждую морщинку на своем лице, ведь они показывают, что с ним все в порядке.

"У меня был паралич Белла – это когда часть лица полностью не работает. Я ехал в машине, направил кондиционер прямо на лицо и продул лицевой нерв. Просыпаюсь и понимаю, что у меня не работает одна часть лица. А у меня концерты, корпоративы, все запланировано, люди уже вносили авансы. Я сразу обратился к специалисту, и она назначила мне терапию", – поделился певец.

Роман Скорпион начал активно работать над своей мимикой, чтобы восстановить работу поврежденных мышц. По словам артиста, сначала он даже не мог сложить губы трубочкой, но сейчас ситуация улучшилась. Однако окончательно поставить точку в терапии артист пока не может, поскольку функции его лица не восстановились на 100%.

"Самое главное, что я понял, – это то, насколько наш организм за нас. Здоровая часть лица взяла все на себя. Ты думаешь: насколько мы нано-машины. Наш организм поддерживает нас до последнего вздоха, поэтому задумываешься: буду ли я закидывать в себя фастфуд, словно в мусорное ведро. У тебя меняются ценности", – поделился исполнитель.

Отметим, что паралич Белла – наиболее распространенный вид периферического паралича лицевого нерва, который начинается внезапно. За несколько дней до неврита пациенты могут испытывать боли за ухом, а иногда теряют вкусовую чувствительность. Основными симптомами паралича Белла являются слабость или полная неподвижность мышц с одной стороны лица, опущение уголка рта, невозможность полностью закрыть глаз на пораженной стороне, сглаживание лобных и носогубных складок.

Напомним: в 2021 году Роман Скорпион оказался в центре внимания общественности, ведь ему приписали роман с Тоней Матвиенко. Тогда артисты выпустили совместный трек "Я никому тебя не отдам", а после концерта их заметили в объятиях друг друга, что и стало поводом для распространения подобных слухов. Долгое время певцы никак не комментировали предположения о своем романе, пока Тоня Матвиенко не нарушила молчание.

"Мне кажется, я всех обнимаю, когда встречаюсь", – поделилась звезда, отметив, что уже привыкла к хейту, – "Тринадцать лет – ничего нового. Была худее, полнее, могут обратить внимание на волосы, одежду, еще что-то. Это очень предсказуемо, я уже их изучила".

Теперь ситуацию прокомментировал и Роман Скорпион. Он не стал скрывать, что их активное взаимодействие с Тоней Матвиенко было частью своеобразного бизнес-проекта.

"Бизнес-проект – это стратегия, которую разрабатывает вся команда. Не один человек, а двое, в данном случае – я и Тоня. Это стратегия, которая фактически ведет к определенным целям. Мы ничего такого не делали. Возможно, мы чего-то не договорились. Это нормально", – сказал артист.

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